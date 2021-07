Seelze

Dieter Heins ist der neue Vorsitzende des Aufsichtsrates der Lebenshilfe Seelze. Das hat jetzt die Lebenshilfe mitgeteilt. Nach dem Tod Herbert Burgers Ende vergangenen Jahres war der Vorsitz im Frühjahr neu bestimmt worden. Das Amt von Heins Stellvertreterin hat die Volljuristin Cornelia Fricke aus Wunstorf übernommen.

Heins ist seit mehr als 35 Jahren in der Lebenshilfe aktiv

Dieter Heins ist bereits seit mehr als 35 Jahren in der der Lebenshilfe Seelze aktiv und der Einrichtung eng verbunden. Heins war von 1985 bis 2006 Mitglied im Vorstand und hatte später einen Sitz im Aufsichtsrat des gemeinnützigen Vereins. „Herr Heins ist ein verlässlicher und verbindlicher Ansprechpartner, der uns seit Jahren mit Rat und Tat zur Seite steht“, sagt Lebenshilfe-Vorstand Christian Siemers. Der Vorstand freue sich, dass der Aufsichtsrat Heins für den Vorsitz gewinnen konnte. Damit könne die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit fortgesetzt werden.

Heins wird von der Wunstorfer Volljuristin Cornelia Fricke als stellvertretender Vorsitzender unterstützt. Außerdem gehören der ehemalige CDU-Landtagsabgeordnete und promovierte Rechtsanwalt Max Matthiesen und Dietmar Krüger aus Wiesbaden, ehemaliges Vorstandsmitglied der Bank für Sozialwirtschaft, dem vierköpfigen Gremium an. Der Aufsichtsrat wird alle vier Jahre von den Mitgliedern der 1966 gegründeten Lebenshilfe Seelze gewählt, die Menschen mit Behinderungen ein weitgehend selbstbestimmtes Leben ermöglichen will. Die Einrichtung betreibt in Seelze, Wunstorf und Barsinghausen unter anderem Werkstätten, ein Berufsbildungszentrum. und eine Gärtnerei. Insgesamt arbeiten in der Lebenshilfe Seelze rund 400 Fachkräfte, die mehr als 1200 Menschen mit Behinderung in allen Lebensphasen begleiten.

Von Thomas Tschörner