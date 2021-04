Seelze

Trotz Corona-Pandemie und Kontaktbeschränkungen sollen die Schülerinnen und Schüler der Geschwister-Scholl-Schule in Seelze nicht auf den Zukunftstag am 22. April verzichten. Bei dem Angebot hospitieren sie eigentlich in Unternehmen und können so verschiedene Berufe kennenlernen. In diesem Jahr bieten die Schule und die Wirtschaftsförderung der Stadt ein digitales Format an.

„Gemeinsam mit den Schulsozialarbeitern haben die Schülerinnen und Schüler der Geschwister-Scholl-Schule Fragen an ihre Seelzer Wunschbetriebe erarbeitet, die die Betriebe in kleinen Videos beantwortet haben“, sagt Michael von Dewitz von der städtischen Wirtschaftsförderung. Zwölf Betriebe aus Seelze können die Jugendlichen so kennenlernen. Die Videos sind ab Donnerstag, 22. April, auf der Youtube-Seite der Stadt Seelze abrufbar.

Das Format solle ausgebaut werden, weitere Betriebe könnten sich beteiligen, so Wirtschaftsförderin Katja Volkhardt. Interessierte können sich per E-Mail an wirtschaftsförderung@stadt-seelze.de wenden.

Von Linda Tonn