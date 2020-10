Kirchwehren

Er habe die Jahre als Dirigent des Kirchwehrener Musikzuges musikalisch und menschlich sehr genossen, sagt Jonas Kruse (27). Sechs Jahre lang ist der Hannoveraner zweimal wöchentlich zur Orchesterprobe angereist, hat Probenwochenenden geleitet und Konzerte organisiert. Zusätzlich unterrichtete er zahlreiche Blechbläser, zwei von ihnen wird er noch bis zum Jahresende begleiten. Jetzt verlässt er den Musikzug.

Dirigent wird als Lehrer arbeiten

Bisher konnte Kruse seine Aktivitäten sehr gut mit seinem Studium Musik auf Lehramt und Instrumentalpädagogik vereinbaren – in Zukunft jedoch sieht er neben seinem Referendariat keine Möglichkeit, das Dirigat in Kirchwehren beizubehalten. „Mein Hauptberuf ist es dann, Lehrer zu sein“, erklärt er. Dennoch brauche er aber auch weiterhin das gemeinsame Musizieren mit anderen. Eine Gruppe zusammenzubringen, zu moderieren und zu coachen mache ihm einfach Spaß. Deshalb bleibt Kruse dem Blechbläserquintett, das zu Beginn seines Studiums gegründet worde ist, treu und bleibt auch Leiter eines Göttinger Orchesters.

Probenwochenenden bleiben in Erinnerung

Schaut Kruse auf seine Jahre im Kirchwehrener Musikzug zurück, dann sind ihm die zweitägigen Probenwochenenden besonders in Erinnerung. „Das war immer ein besonderes Erlebnis, wir konnten dabei sehr zielgerichtet arbeiten“, erklärt er. Auch die Kirchenkonzerte vor Ort, Feuerwehr- und Schützenfeste in der Region bleiben für ihn unvergessen. Besonders gern denkt er an seinen ersten Ausmarsch, bei dem ihn das Orchester zu einer Sambamelodie mit einer Choreografie überraschte. „Das ist etwas ganz Außergewöhnliches, das habe ich dort erst kennengelernt“, schwärmt er.

Nächstes Konzert erst 2021

Bedingt durch die Corona-Pandemie veränderten sich auch für den Musikzug die wöchentlichen Proben. „Erst fielen sie ganz aus, später trafen wir uns draußen in kleinen Gruppen“, erklärt der Dirigent. Mittlerweile haben die 30 Musiker einen Raum auf Gut Donau gefunden, in dem sie in vorgeschriebenem Abstand musizieren können. Ein großes Abschiedskonzert mit vielen Besuchern musste dennoch ausfallen. Die Musiker konnten sich von ihrem Dirigenten nur im kleinen Rahmen verabschieden und ihm ein Präsent überreichen. „Ich habe einen leuchtenden Taktstock bekommen“, sagt Kruse. Bei der Idee für das Geschenk hätten die Musiker sicherlich an den jährlichen Lichtgottesdienst in der Adventszeit gedacht, der stets im Dunkeln begonnen habe.

Britta Rohlfing übernimmt die Leitung

Kruses Nachfolgerin ist bereits gefunden: Britta Rohlfing (42) hatte bereits Anfang Oktober ihre erste Probe. Die Dirigentin bringt viel Erfahrung mit. Bereits während ihrer Schulzeit leitete sie einen Posaunenchor, heute übernimmt sie die Dirigate in verschiedenen Blasorchestern im Kreis Minden. Im Kirchwehrener Musikzug sei bisher eine solide Arbeit geleistet worden, die sie weiterführen werde, sagt Rohlfing. Besonders gefalle ihr, dass jeder einzelne Musiker sich in den Dienst der Gemeinschaft stelle und sich nicht solistisch darstellen wolle. Wann sie ihr erstes Konzert geben wird, ist abhängig von der Pandemielage, anvisiert ist der Mai. „Dann wollen wir auch meinen Vorgänger offiziell und mit Publikum verabschieden“, verspricht sie.

Von Heike Baake