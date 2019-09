Dedensen

Im Westen Seelzes überließen 1997 Eltern die Betreuung ihres Nachwuchses nicht allein dem Schicksal oder der Stadtverwaltung. Stattdessen organisierten sie den eingetragener Verein Dorfkinder Dedensen und gründeten einen Kindergarten. Nachdem dieser Kindergarten bereits auf mehr als zwei erfolgreiche Jahrzehnte zurückblicken kann, folgt in der nächsten Woche ein weiterer runder Geburtstag: Denn der Hort besteht mittlerweile auch schon seit zehn Jahren.

Betreuungslücke nach Kindergarten

Nachdem die Kindergartenkinder in Dedensen eingeschult worden waren, gab es für berufstätige Eltern wieder eine Betreuungslücke: Wer konnte sich nach Schulschluss um den Nachwuchs kümmern? Das folgerichtige Ergebnis der Überlegungen war die Erweiterung des Dorfkinder-Angebotes. Seit 2009 werden Grundschulkinder auch nach Schulschluss und in den Schulferien betreut, frisch gekochtes Mittagessen inklusive.

Doch erst mal musste der Dachboden passend ausgebaut werden. „Glücklicherweise haben wir hier viele handwerklich begabte Eltern im Verein“, sagt Maren Pursche. Sie ist seit 2017 im Vorstand des gemeinnützigen Vereins, von dem sie sagt: „Wer sein Kind hier anmeldet, weiß, dass elterlicher Einsatz gefragt ist“. Mehr als 50 Kinder haben den Hort bereits durchlaufen. „Wir haben uns schon ein bisschen Sorgen gemacht, als in Dedensen die verlässliche Grundschule eingeführt wurde“, gesteht die pädagogische Mitarbeiterin Evelyn Sudmann. Dort werden die Kinder mindestens fünf Stunden betreut. Für das Hortangebot der Dorfkinder müssten die Eltern extra bezahlen.

Angebot bleibt trotz verlässlicher Grundschule

Grundschüler, die bereits im Kindergartenalter zu den Dorfkindern gehörten, wollten jedoch am Nachmittag gerne wieder in die Einrichtung kommen. „Sie genießen es, zu den Großen zu gehören“, sagt Pursche, deren zweites Kind hier in den Kindergarten geht. „Hier stimmt die Atmosphäre.“ An der Giebelwand des Hortraumes hängen rund 50 Kinderporträts, die zeigen, wer in den vergangenen zehn Jahren dabei war. Am Dienstag, 10. September, sollen alle gemeinsam feiern.

„Wir haben natürlich alle eingeladen“, sagt Sudmann. „Manches Hortkind fährt heute schon im Auto an mir vorbei und winkt.“ Der Hortmitarbeiterin gefällt neben den sympathischen Kindern vor allem der große Zusammenhalt im Team und der enge Kontakt zu den Eltern. „Es passt alles“, erklärt sie. Sonst gäbe es wahrscheinlich mehr Wechsel im Team, das seit Januar 2019 durch Alexandra Mehring, Studentin der Kindheitspädagogik, verstärkt wird. „Ich wollte unbedingt zu den Dorfkindern“, sagt Mehring.

Am Dienstag, 10. September haben auch alle anderen, die unbedingt mal wieder rumschauen möchten, die gute Gelegenheit, von 16 bis 18 Uhr in der Straße An der Rotbuche 9 vorbeizukommen und beim Hortfest mitfeiern.

Von Patricia Chadde