Letter

Bereits im Alter von zwölf Jahren fing Dorle Burgdorf (61) mit ihrer ersten ehrenamtlichen Tätigkeit an. Damals betreute sie beim CVJM (Christlicher Verein Junger Menschen) Kindergruppen und ermöglichte damit den Eltern etwas freie Zeit. „Ich habe auch einen Skikurs gegeben“, erinnert sie sich an die früheren Zeiten. In ihrer Heimat München brachte sie sich sechs Jahre später auch bei der Organisation von Straßenfesten ein. Dass sie gut Kindergeburtstage organisieren konnte, sprach sich schnell herum und bescherte ihr viele Anfragen. Die Organisation übernahm sie selbstverständlich unentgeltlich. Als zweite Vorsitzende engagierte sie sich bei den Münchner Spuiratz’n, einem Brettspielverein. Später zog sie nach Nürnberg und ließ sich als Erzieherin ausbilden. Dort begleitete sie Mädchen im Alter von zwölf bis 16 Jahren während einer kirchlichen Bibelstunde und ebenso auf Wochenendfreizeiten.

Flüchtlingsbetreuung und Schiedsfrau

Burgdorf zog 1988 nach Lohnde und sechs Jahre später nach Letter. Auch in ihrer neuen Heimat war sie stets ehrenamtlich tätig. Zehn Jahre engagierte sie sich als Schiedsfrau für Gümmer, Dedensen und Lohnde und betreute außerdem intensiv zwei Flüchtlingsfamilien. „Ich kümmerte mich um die Hausaufgaben und habe mit ihnen gespielt“, erzählt sie. Schon immer habe sie großen Spaß an Gesellschaftsspielen gehabt und bereits in ihrem Beruf als Erzieherin erkannt, welche Kraft von den Spielen ausgehe, berichtet sie. Seit 30 Jahren ist sie nun schon auf der Spielemesse in Essen unterwegs. Dort arbeitete sie früher ehrenamtlich für Verlage, baute Stände mit auf und stellte die Spieleneuheiten vor.

Burgdorf brachte ihre Spielleidenschaft von Bayern mit nach Niedersachsen und als das heimische Wohnzimmer für die Treffen der Spieleliebhaber zu klein wurde, musste sie sich etwas einfallen lassen. „Es war ein glücklicher Zufall, dass ich damals auf die neue Leiterin des Kursana traf“, erinnert sie sich, denn die habe ihr spontan Räumlichkeiten zugesagt. Daraufhin gründete Burgdorf vor acht Jahren die Letteraner Brettspieler, denen mittlerweile 70 Spieler angehören. Sie treffen sich zweimal im Monat im Kursana Domizil, oft um neue Spiele auszuprobieren. „Wir bekommen hier Getränke und Kuchen zum Selbstkostenpreis und dürfen kostenlos die Räume nutzen“, sagt Burgdorf freudig. Die Mitspieler kommen nicht nur aus Seelze, sondern auch aus der näheren Umgebung. Einer der Spieler nimmt sogar eine längere Fahrt in Kauf und kommt extra aus Bremen angereist. Bis zu 25 Spielbegeisterte kommen in der Regel zu den monatlichen Treffen. Sie weckten sehr schnell bei den Heimbewohnern das Interesse und Burgdorf rief das Projekt „Spielen mit Senioren“ ins Leben. Dabei kommen Kinder aus dem Kindergarten Fröbelstraße und die Heimbewohner bei Gesellschaftsspielen zusammen. „Das ist einfach wunderbar und für beide Seiten ein bereicherndes Erlebnis“, schwärmt Burgdorf.

Jährlich neue Spiele

Für ihre Brettspieler beschäftigt sie sich intensiv mit den immer wieder aktuell erscheinenden Spielen. „Der Kontakt zu den Verlagen und Spieleautoren muss gepflegt werden“, erklärt Burgdorf. Dank dieser Kontakte werden die Spielbegeisterten mit 50 bis 70 Neuerscheinungen pro Jahr versorgt, die Burgdorf jeweils im Frühjahr und im Herbst ihren Spielern präsentiert. „Letztes Mal reichte der Raum im Kursana nicht aus“, sagt Burgdorf und erklärt, dass sie den nächsten Termin im November im Alten Krug ausrichten wird.

Als Chefin der Brettspieler fährt sie immer Ende Oktober zur Spielemesse nach Essen. Sie besucht dort die Verlage und stellt die Spielgruppe vor. „Die Verlage wünschen das auch, ihnen reicht nicht nur ein Kontakt per E-Mail“, berichtet Burgdorf. Der dortige Besuch sei für sie purer Stress und die vier Tage Messe viel Arbeit. „Ich muss alles gut vor- und nachbereiten und anschließend kommen die Pakete zu mir nach Hause“, sagt sie und erklärt, dass sie die ihr zugesandten Spiele auspacken und ausprobieren muss, bevor sie diese ihren Brettspielern vorstelle.

Veranstaltungen bereichern

Ob beim Kastanienfest oder bei der Ferienpass-Aktion – die Brettspieler bringen sich mit ihren Spielen gerne ein. Mit selbst gebauten Großspielen bereichern sie die eine oder andere Veranstaltung. Mindestens 20 Stunden Arbeitszeit steckt Burgdorf jede Woche in dieses Ehrenamt. Besonders die Treffen der Brettspieler liegen ihr dabei sehr am Herzen. „Ich begrüße jeden persönlich, das ist mir besonders wichtig“, verrät sie. Gemeinsame Ausflüge, Spielewochenenden oder die Weihnachtsfeier sind für sie ein absolutes Muss. „Geld war mir nie so wichtig, wenn ich etwas gemacht habe“, sagt sie und ergänzt, dass für sie immer im Vordergrund stand, dass sie ihr Ehrenamt gerne mache. Burgdorf ist chronisch krank und kann ihren Beruf nicht mehr ausüben. „Ich habe beschlossen, trotzdem ein erfülltes Leben zu führen“, sagt sie, und außerdem brauche sie den Kontakt zu den unterschiedlichen Menschen.

Ehrenamt in Seelze Sie arbeiten ehrenamtlich in Vereinsvorständen, engagieren sich in Arbeitskreisen und Ortsvereinen, unterstützen Selbsthilfegruppen und sind in Kirchen aktiv. Sie investieren Zeit, bringen sich mit ihrer Arbeitskraft, Kreativität und Motivation ein, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Für sie ist ihr unentgeltlicher Einsatz selbstverständlich. In unserer Lokalserie „Ehrenamt in Seelze“ stellen wir Menschen vor, die sich mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit für das Gemeinwohl einbringen. Sie berichten von ihren Erfahrungen, Aufgaben und Erfolgserlebnissen, wie etwa Sonja Gakis vom TuS Seelze.

Von Heike Baake