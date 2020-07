Lohnde

Offiziell hat der 54-jährige Manfred Grages vor 19 Jahren den Hof von seinem Vater Alfred übernommen. Der 77-jährige Rentner hilft aber auch heute noch im landwirtschaftlichen Betrieb mit, soweit es seine gesundheitlichen Einschränkungen zulassen. Junior Florian studiert derzeit, der 24-Jährige hat in seiner Zukunftsplanung den Hof seiner Eltern mit eingeschlossen.

Lohnder Familie Grages kann sich kein anderes Leben vorstellen

Drei Generationen leben und arbeiten auf dem Hof und können sich kein anderes Leben vorstellen. Es gäbe auch mal Meinungsverschiedenheiten, erzählt der Landwirt. Aber dann würde man darüber sprechen und es klären. „Mein Vater und ich können immer zusammen am Kaffeetisch sitzen, egal was war“, sagt er erfreut. Es sei ja auch so, erzählt er, dass der Sohn es dem Vater nie so richtig recht machen könne. Auch bei ihm und Florian gäbe es manchmal kleine Unstimmigkeiten. „Ich bin ein absoluter Frühaufsteher, das passt meinem Sohn nicht“, sagt er lachend.

Blickt Manfred Grages auf seine Kindheit zurück, dann war für ihn schon immer klar, dass er den Hof einmal übernehmen wird. „Ich bin als Kind aus der Schule gekommen und wollte immer gleich raus“, erzählt er aus der Erinnerung. Das hätte ihm einfach Spaß gemacht. Nach seinem Schulabschluss sei für ihn kein Studium infrage gekommen, sagt er. Grages entschied sich für eine Ausbildung und den anschließenden Besuch einer Fachschule, die er als staatlich geprüfter Landwirtschaftsleiter abschloss.

Abstand durch getrennte Wohnhäuser

Der Landwirt konnte sich immer auf die Unterstützung seiner Ehefrau Iris verlassen. Die 53-Jährige arbeitet als Tierpflegerin an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und erledigt für den Hof außer der Hausarbeit auch die komplette Buchführung. Das Zusammenleben der Generationen bezeichnen die Eheleute als bereichernd und hilfreich. Auf einem Hof sei immer jemand da – wer Hilfe benötige, fände auch einen Ansprechpartner. „Wir leben von Anfang an mit den Schwiegereltern in getrennten Wohnhäusern, das ist Luxus“, sagt Iris Grages. Diese Wohnsituation hätte aber auch jederzeit etwas Distanz und Abstand ermöglicht.

Ihre Schwiegermutter Elfriede unterstützt auch heute noch im Alter von 74 Jahren den Betrieb. Sie kocht täglich für bis zu sechs Personen das Mittagessen. „Bei Oma gibt es immer etwas zu essen, auch zwischendurch, egal wer kommt“, berichtet Grages. Auch Sohn Florian nutzte das kulinarische Angebot der Großmutter gern während seiner Besuche in Lohnde. „Wenn er am Wochenende aus seinem Studienort Osnabrück kam, ging er zuerst zur Oma“, erzählt der Landwirt. Und während Elfriede für die große Familie kocht, kümmert sich ihr Mann Alfred um anfallende Arbeiten, die im Alltag eines Landwirtes kaum Platz haben. „Ich fuge oder übernehme Mauerarbeiten, so wie ich es gerade kann“, sagt der Senior. Regelmäßig sitzt Alfred Grages aber auch noch auf dem Trecker und setzt seine Arbeitskraft während der Erntezeit ein. Den Hof abzugeben sei für ihn nie ein Problem gewesen, er hätte sich gut davon trennen können. Dass es mit seinem Sohn so gut laufe, darüber sei er sehr glücklich, denn selbst habe er mit seinem Vater ganz andere Erfahrungen gemacht.

Jung und alt arbeiten im Familienbetrieb zusammen Ob Landwirt, Steuerberater, Dachdecker oder Bestattungsunternehmen: Sie alle haben das gemeinsame Ziel, den Betrieb weiter bestehen zu lassen. Viele von ihnen sind in Seelze beheimatet – wir haben sie besucht und hinter die Kulissen geblickt. Die Entscheidung, das Unternehmen abzugeben, auf der einen Seite und die Entscheidung, das Unternehmen anzunehmen, auf der anderen Seite forderte alle Beteiligten heraus. Während die ältere Generation sich mit dem Loslassen und den Veränderungen auseinandersetzen musste, versuchen die Nachfolger, neue Wege zu gehen. Wie es funktioniert und wie erfolgreich das Modell Familienunternehmen in der heutigen Zeit ist, stellen wir in loser Reihenfolge vor.

Landwirtschaft als Nebenerwerb

Interessiert verfolgt der Großvater auch den Werdegang seiner Enkelkinder. Während die 26-jährige Enkeltochter Andrea nach Gümmer gezogen ist, bleibt Enkelsohn Florian dem Hof treu. Nach dem Masterstudium in Agrartechnik kann er sich vorstellen, den Hof zu übernehmen. „Vielleicht mache ich das im Nebenerwerb, das weiß ich heute noch nicht“, sagt er.

Obwohl er in seiner Kindheit den Platz und die Möglichkeiten am Hof sehr genossen habe, sei bei ihm die Entscheidung in Richtung Landwirtschaft erst während der Abiturzeit gefallen. Ob es dann später noch bei der Jungtieraufzucht der Rinder und dem Anbau von Gerste, Weizen, Dinkel und Zuckerrüben bleibt, steht allerdings noch nicht fest. Veränderungen gehören zu jeder Hofübernahme dazu – da sind sich die drei Landwirte einig.

Von Heike Baake