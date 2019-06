Gümmer

Drei Jugendliche im Alter von zwölf, 13 und 15 Jahren haben in der Nacht zu Montag versucht, in einen Supermarkt an der Osnabrücker Landstraße in Gümmer einzubrechen. Polizeiangaben zufolge hatten sie zwischen 3 Uhr und 3.20 Uhr eine Scheibe an der Seite eingeschlagen. Weil das Eindringen in die Innenräume misslang, flüchteten die Jugendlichen. Die Polizei konnte sie allerdings stellen und in amtliche Obhut geben.

Von Linda Tonn