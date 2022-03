Kirchwehren

„Zukunft: Hoffnung“ – so lautete das Thema des Weltgebetstages, der weltweit am Freitag gefeiert wurde. Die Kirchengemeinde Dreieinigkeit nutzte diesen Anlass als Auftaktveranstaltung zum 800-jährigen Kirchenjubiläum.

In Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche Heilige Dreifaltigkeit in Seelze und den evangelischen Kirchen St. Martin (Seelze) und Zum Barmherzigen Samariter (Lohnde) bereiteten 20 Frauen den Gottesdienst vor. Der diesjährige Weltgebetstag beschäftigte sich mit den Problemen und Anliegen der Frauen in England, Wales und Nordirland.

Kirche in Landesfarben geschmückt

Die Kirche hatten die Organisatorinnen liebevoll geschmückt: Flaggen der drei Länder waren zu sehen, und deren Farben Weiß, Rot und Grün wurden auch im Blumenschmuck aufgenommen. „Wir haben zu diesem Gottesdienst eingeladen, um den Spuren der Hoffnung nachzugehen – sie ist gerade in diesem Jahr und in dieser Zeit besonders wichtig geworden“, sagte Waltraud Krumfuß. Sie hatte gemeinsam mit Lisa Zimdars die Leitung der Vorbereitungsgruppe übernommen und konnte sich über 40 Besucherinnen und Besucher freuen.

Festgottesdient mit Landesbischof

Zu Beginn des Gottesdienstes stellten die Organisatorinnen die drei Länder vor. Anschließend folgten Gebete, Fürbitten und Lieder. Annette Piepereit wurde bei ihrem Solo des traditionellen irischen Liedes „Oh Danny Boy“ von Thekla Aissen auf der Gitarre begleitet. Sieben Kerzen gehörten zu jedem Weltgebetstag dazu, sagt Krumfuß. In diesem Jahr haben die Organisatorinnen jedoch eine achte angezündet, sie brannte im Gedenken an den derzeitigen Krieg in der Ukraine.

Die nächste Veranstaltung im Rahmen des 800-jährigen Kirchenjubiläums ist für Sonnabend, 26. März, geplant. Dann ist ein Festgottesdienst vorgesehen, zu dem bereits Landesbischof Ralf Meister zugesagt hat.

Von Heike Baake