Dedensen/Gümmer

Die evangelische Kirchengemeinde Dedensen/Gümmer sendet am Sonntag, 12. Januar, ihre Dreikönigssinger aus – ähnlich den Sternsingern der katholischen Gemeinden. Nach dem Gottesdienst ab 9.30 Uhr in der Hase-Kirche werden die Kinder in beiden Orten unterwegs sein, um Spenden zu sammeln. Zum Gottesdienst wird Superintendent Michael Hagen erwartet.

Königssinger bringen Segenszeichen an

„Wir kommen daher aus dem Morgenland“, werden die Kinder, verkleidet mit glänzenden Umhängen und leuchtenden Kronen, singen. Sie klingeln an den Haustüren und schreiben dort das Segenszeichen „20-C+M+B-20“ auf. Die neunjährige Alexia ist zum ersten Mal dabei und freut sich auf ihren Einsatz. Sie macht mit, weil die Aktion einem guten Zweck dient. Auch Kalle (5) hat Spaß daran und ist stolz, dass er den Stern seiner Gruppe halten darf.

Aktion endet mit Pizzaessen im Pfarrhaus

Ein großes Helferteam steht Pastor Gerald Petzold zur Seite. Es unterstützt ihn nicht nur bei den Proben und organisiert zum Abschluss für Sonntag ein Pizzaessen im Pfarrhaus. Einige Helfer werden die Kinder auch unterwegs mit warmen Getränken versorgen. Die Spenden gehen an die Kindertafel in Letter. „Die Einrichtung ist auf Spenden angewiesen“, sagt Petzold. Außerdem sei es allen wichtig, das Geld vor Ort zu spenden. Haushalte in Dedensen und Gümmer, die den Besuch der Könige wünschen, können sich noch unter Telefon (05031) 7001531 anmelden.

Von Heike Baake