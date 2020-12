Seelze

Seit Anfang des Monats gibt es ein Hannah-Lastenfahrrad in Seelze. Das auffällige E-Bike mit seinem großen Laderaum steht ab sofort zur kostenfreien Ausleihe am Edeka-Markt Schmidt & Christ an der Hannoverschen Straße 77 bereit.

Lastenrad lässt sich wie ein gewöhnliches Rad nutzen

Hannah lässt sich fast wie ein gewöhnliches Fahrrad fahren. „Vor dem Lenker ist ein großer Laderaum installiert, in dem sich Vieles transportieren lässt“, sagt der städtische Klimaschutzmanager Michael Röhrdanz. „Für die Kleinsten ist sogar eine klappbare Sitzbank installiert“, fügt er hinzu.

Bis zu 180 Kilogramm lassen sich bewegen

Bis zu 180 Kilogramm kann das Hannah-Lastenrad befördern. Für den besseren Fahrkomfort verfügt es über elektrische Unterstützung. „Da das Lastenrad einen größeren Wendekreis als gewöhnliche Fahrräder hat, sollte man sich allerdings Zeit für die Eingewöhnung nehmen“, rät Röhrdanz.

Edeka Markt ist Abholstation

Lennart Schmid und Steffen Christ, die das Edeka Center Schmidt & Christ an der Hannoverschen Straße 77 gemeinsam führen, freuen sich über das neue Angebot, während Matthias Wohlfahrt, Leiter der Geschäftsstelle des enercity-Fonds proKlima, die zentrale Lage des Marktes schätzt. Auch einen Paten gibt es. Peter Germeroth, Vorstandsmitglied des ADFC Garbsen-Seelze, wird darauf achten, dass das Lastenrad regelmäßig gewartet und bei Bedarf repariert wird.

Stadtbaurat freut sich über Werbewirkung

Auch Seelzes Stadtbaurat Dirk Perschel, selbst ein passionierter Radfahrer, sieht das Angebot positiv. „Durch das Lastenrad rücken wir den Fahrradverkehr stärker ins Licht“, sagt Perschel. Seiner Überzeugung nach werde die Stadtverwaltung in den nächsten Jahren nachhaltige Mobilität weiter voranbringen. Zum Beispiel durch den Bau neuer und besserer Radwegverbindungen.

So funktioniert die Ausleihe

Das Lastenfahrrad Hannah kann ab sofort kostenlos ausgeliehen werden. Dazu ist lediglich eine Registrierung im Internet auf der Seite hannah-lastenrad.de erforderlich – und schon können angemeldete Nutzer das Fahrzeug online bis zu drei Tage lang buchen. Zum vereinbarten Termin ist die Hannah beim Edeka Center Schmidt & Christ an der Hannoverschen Straße 77 verfügbar. Schmidt und Christ ermöglichen Ausgabe und Rücknahme in ihrem Markt. Die Nutzer können den Schlüssel für das Lastenfahrrad zu den Öffnungszeiten des Marktes montags bis sonnabends von 7 bis 21 Uhr gegen Vorlage der Buchungsbestätigung an der Information abholen. Sollte das Hannah-Lastenfahrrad am Standort Seelze einmal nicht verfügbar sein, kann eines der nächstgelegenen Lastenräder, etwa in Garbsen, gebucht werden.

Von Patricia Chadde