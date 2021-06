Seelze

Der frühere Stadtdirektor Curt Köhne ist am 18. Juni im Alter von 90 Jahren verstorben. Köhne hatte nach seiner Ausbildung beim damaligen Landkreis Hannover im Jahr 1966 seine Laufbahn als stellvertretender Gemeindedirektor von Letter begonnen, damals noch eine selbstständige Gemeinde. Während Köhnes Amtszeit wurde Letter 1974 ein Ortsteil der neuen Großgemeinde Seelze, die 1977 zur Stadt Seelze wurde. Köhne stand von 1984 bis 1994 als Stadtdirektor an der Spitze der Verwaltung.

Köhne hatte großes Detailwissen

„Dem Haushalt der Gemeinde, später der Stadt, hat der Finanzexperte besonderes Augenmerk geschenkt“, sagte Bürgermeister Detlef Schallhorn. Solide Finanzpolitik sei Köhne eine Herzensangelegenheit gewesen. Der Stadtdirektor habe gern den persönlichen Überblick gehabt, wenn es um „seine“ Verwaltung ging. „Curt Köhne verfügte über ein großes Detailwissen, kümmerte sich um vieles persönlich und förderte eine behutsame Modernisierung des Verwaltungsapparates.“ Insbesondere in den zehn Jahren seiner Amtszeit als Stadtdirektor, in denen der strukturelle Modernisierungsdruck die Kommunalverwaltung vor große Herausforderungen stellte, habe Curt Köhne die Verwaltungsgeschäfte mit ruhiger und sicherer Hand geleitet. Dafür gebühre ihm der Respekt und die Anerkennung der Stadt. „Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.Mit den Angehörigen trauern wir um einen herausragenden Bürger der Stadt Seelze.“ Der Rat der Stadt Seelze gedachte Köhne am Donnerstag mit einer Gedenkminute.

Köhne war Ansprechpartner in Sachen Fluglärm

Nach seiner Pensionierung wurde der Letteraner im Januar 1998 in das Amt des Fluglärmschutzbeauftragten des Verkehrsministeriums für den Flughafen Langenhagen berufen. In dieser Funktion legte er einen jährlichen Lärmschutzbericht über die Situation am Flughafen und den umliegenden Kommunen vor. Außerdem war er Ansprechpartner für Bürger, die sich über den Krach der Flugzeuge beschweren wollten. Im Alter von 77 Jahren verabschiedete sich der ehemalige Seelzer Stadtdirektor im Juli 2008 aus dem Amt des Fluglärmbeauftragten, das er immerhin zehn Jahre und sieben Monaten innehatte. Den eigentlich auf fünf Stunden in der Woche beschränkten Nebenjob hatte Köhne übernommen, nachdem er zuvor für die Stadt Seelze jahrelang Mitglied der Fluglärmkommission gewesen war. Mit den Wochenstunden hat es der Verwaltungsfachwirt aber nie so genau genommen. „Es konnten schon einmal 40 Stunden und mehr in der Woche werden“, sagte Köhne damals. Und da er und seine Frau Edith sich auch nie ausgiebige Urlaube gönnten, fuhr er zweimal in der Woche in sein kleines Dienstbüro am Flughafen, um den Eingaben ärgerlicher Bürger über Flugzeuglärm nachzugehen.

Von Thomas Tschörner