Letter

Rudi Lohrengel aus Letter hofft, dass bald wieder Reisen möglich sind. Nicht, weil er wegen der Corona-Beschränkungen müde ist, sondern weil er hofft, dass dann endlich das Wohnmobil vor seinem Grundstück bewegt wird. Lohrengel wohnt gemeinsam mit seiner Frau Inge in einer engen Straße. Vor vier Wochen hat er angefangen, den alten Holzzaun am Garten durch einen höheren Metallzaun zu ersetzen. Ein Teil davon steht bereits. Weiter ist er nicht gekommen.

„Ich kann nicht weiterbauen, weil dafür das Wohnmobil umgeparkt werden müsste“, sagt er. Wenn Lohrengel dort mit seinen Zaunteilen hantieren oder beim Ausgraben Steine hochfliegen würden, riskiert er, dass das Fahrzeug beschädigt wird. „Das will ich natürlich nicht“, sagt er.

Eigentlich sollte der Zaun Ende des Jahres fertig sein. Die Löcher sind schon ausgehoben. Quelle: Linda Tonn

„Es gibt in Letter mehrere Straßen, in denen Wohnmobile an der Straße geparkt sind“, sagt Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth. „Sie werden nur selten im Jahr bewegt und blockieren Parkplätze. Für viele Anwohner ist das ein Problem.“ Allerdings sei das Parken mit dem Wohnmobil kein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Laut der kann man es überall dort abstellen, wo es nicht ausdrücklich verboten ist – so auch in vielen Straßen in Letter. Anderes gilt für einen Wohnwagen: Er darf ohne Zugfahrzeug nur maximal zwei Wochen am Straßenrand stehen.

Das Parken müsse für Wohnmobile und Wohnwagen gleich geregelt sein, sagt Hackbarth. „Dass das Wohnmobil dort steht, ist rechtlich zulässig. Man ist auf das Entgegenkommen unter Nachbarn angewiesen.“

Das Ehepaar Lohrengel weiß, wem das Wohnmobil gehört. Es hat Zettel in den Briefkasten des Besitzers geworfen und ihn gebeten, dass er sein Fahrzeug woanders abstellen solle. Bislang hat er es allerdings nicht bewegt. „So etwas haben wir noch nicht erlebt“, sagt Inge Lohrengel.

Weil das Wohnmobil vor dem Grundstück parkt, kann Rudi Lohrengel den Zaun nicht weiterbauen. Quelle: Linda Tonn

Eine Lösung wäre, dass das Ehepaar vor seinem Grundstück Schilder für ein temporäres Halteverbot aufstellt – wie man sie von Umzügen kennt. Dann verstieße jemand, der in diesem Bereich parkt, gegen die Straßenverkehrsordnung. Doch die Schilder sind dem Ehepaar zu teuer. „Dann würde uns diese Auseinandersetzung noch Geld kosten“, sagt Inge Lohrengel. „Das kommt erst einmal nicht infrage.“ Anders ließe sich die Situation allerdings nicht lösen, so der Ortsbürgermeister.

Lücke im Zaun

Es wird sich also erst einmal nichts tun. Eigentlich sollte der Zaun Ende des Jahres fertig sein. Momentan liegen Teile im Garten herum und lehnen an der Hauswand. Das Teil, das schon in der Erde steckt, ist notdürftig mit einem Holzpfahl abgestützt. Daneben klafft eine Lücke. „Das sieht einfach unfertig aus“, sagt Rudi Lohrengel. Seine letzte Hoffnung bleibt die Urlaubssaison im nächsten Jahr. Vielleicht fährt der Wohnmobilbesitzer dann einfach weg. Wenn die Corona-Pandemie es zulässt.

Von Linda Tonn