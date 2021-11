Döteberg

Ein Schwelbrand im Keller eines Zweifamilienhauses hat am Montagvormittag zu einem Feuerwehreinsatz in Döteberg geführt. Aus bislang unbekannter Ursache war es dort im Keller des Hauses zu einem Feuer in der Sauna gekommen.

Fünf Feuerwehren rücken an

Wie Feuerwehrsprecher Jens Köhler mitteilt, ging der Notruf um 11.35 Uhr ein. Neben der Ortsfeuerwehr aus Döteberg rückten auch die Feuerwehren aus Seelze, Letter, Harenberg, Velber sowie der Atemschutzrettungstrupp der Werkfeuerwehr Honeywell an.

85-Jähriger greift zum Feuerlöscher

Als die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen. Ein 85-Jähriger hatte nach Auskunft von Köhler die Flammen mit einem Feuerlöscher erstickt. Allerdings bestand der Verdacht, dass der Senior sowie seine 81-jährige Ehefrau eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten haben. Beide wurde deshalb von einem Notarzt vor Ort versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ein ebenfalls in dem Haus wohnender Mieter gab an, dass er durch einen Rauchmelder auf den Brand aufmerksam geworden sei und die Feuerwehr alarmiert habe.

53 Einsatzkräfte vor Ort

Die Einsatzkräfte befreiten das Haus schließlich mit einem Druckbelüfter von giftigen Rauchgasen, löschten kleinere Brandstellen und kontrollierten alle Kellerräume. Um 12.30 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr, die mit 53 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen angerückt war, beendet.

Von Sandra Remmer