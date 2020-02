Letter

Sie sind seit 24 Jahren verheiratet, können aber in diesem Jahr erst ihren sechsten Hochzeitstag feiern. Andrea und Robert Deppe gaben sich am 29. Februar 1996 auf dem Seelzer Standesamt das Jawort. Sie waren damals die Einzigen, die sich diesen Termin für ihre Trauung aussuchten.

Wunsch nach besonderen Datum

„Das Rathaus rief uns sogar an und fragte nach, ob sie unsere Adresse an die Zeitung weitergeben dürfen“, erinnert sich Andrea Deppe. Eigentlich hätten sie sich den 6.6.96 damals ausgesucht, aber da zu diesem Termin bereits Freunde heiraten wollten, mussten sie ein anderes Datum finden. Und so kam es, dass die Wahl auf den 29. Februar fiel. „Wir wollten eben etwas ganz Besonderes“, erklärt Andrea Deppe.

Zur Galerie Ein Jahr vor ihrer Silberhochzeit haben Andrea und Robert Deppe erst ihren sechsten Hochzeitstag. Grund dafür ist der Termin ihrer Eheschließung am 29. Februar 1996.

Dass es ihren Hochzeitstag nur alle vier Jahre gibt, finden die Eheleute nicht tragisch. „Wir haben als Alternative außerhalb der Schaltjahre einfach den letzten Tag im Februar genommen, also den 28. – schließlich haben wir im Februar und nicht im März geheiratet“, erzählt die Ehefrau. Wenn es ihnen möglich war, seien sie in ein Restaurant gegangen, aber nicht regelmäßig. In diesem Jahr jedoch freuen sie sich besonders über das Schaltjahr und über die geplante Feier am 29. Februar. „Wir kommen mit Freunden und Familie zum Hochzeitstag zusammen und feiern gleichzeitig unsere Geburtstage nach“, sagt Andrea Deppe. Sie und ihr Ehemann seien vor einigen Monaten 50 Jahre alt geworden.

Silberhochzeit ohne Hochzeitsdatum

Im nächsten Jahr steht die Silberhochzeit an – nur leider wird es im Jahr 2021 keinen 29. Februar geben. „Das macht nichts, wir werden nicht da sein“, verrät Robert Deppe und erhält zustimmendes Nicken von seiner Ehefrau. Die Beiden planen nämlich eine Urlaubsreise, vielleicht nach Miami, das Urlaubsziel, das sie vor 27 Jahren schon einmal besuchten.

Nicht nur beim Hochzeitstermin lässt sich die Vorliebe für besondere Daten der Eheleute erkennen. Der heute 22-jährige Sohn Marcel ist am Geburtstag des Großvaters geboren und der 19-jährige Bruder am 25. Dezember, erklärt der stolze Vater. Vielen Freunden sei jedoch diese Vorliebe gar nicht bewusst und einige würden noch nicht einmal mit dem 29. Februar etwas anfangen können. „Andere dagegen behaupten, dass wir jetzt erst in das verflixte siebte Jahr kommen“, berichtet Robert Deppe.

Gern denkt das Ehepaar an die Grüne Hochzeit zurück: Als Freunde vor dem Rathaus das frisch vermählte Paar mit vielen Überraschungen erwarteten. Ein Herz zum Ausschneiden, aber auch die Kollegin, die sich in einem Drachenkostüm, dem Maskottchen des damaligen Arbeitgebers, präsentierte, blieben unvergesslich. Das außergewöhnliche Geschenk, das Andrea für ihren Ehemann organisierte, sorgt auch heute noch für Erheiterungen. Sie buchte für ihren Angetrauten die Vorführung einer Bauchtänzerin während der Hochzeitsfeier. „Ich wurde auf einen Stuhl gesetzt und dachte nur, jetzt wird es peinlich“, erinnert sich Robert Deppe. Vielleicht kann er ja auch zur Silberhochzeitsreise mit einer besonderen Überraschung rechnen, bis dahin muss er sich allerdings noch ein Jahr gedulden.

Was ist ein Schaltjahr? Ein Kalenderjahr hat normalerweise 365 Tage. Alle vier Jahre gibt es jedoch ein sogenanntes Schaltjahr mit 366 Tagen. Da die Erde im Jahr etwa einen viertel Tag mehr als 365 Tage benötigt, um die Sonne zu umrunden, wurde der Schalttag festgelegt. Diese Stunden ergeben in vier Jahren einen ganzen Tag – der durch den 29. Februar ausgeglichen wird.

