Ein Fahrrad ist in der Nacht zu Dienstag an der Lange-Feld-Straße gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, erkannte die Eigentümerin am Folgetag ihr Zweirad wieder, das von einem Mann auf dem Koppelweg gefahren wurde. Die Frau sprach den Mann an, der daraufhin das Fahrrad wegwarf und davonlief. Eine hinzugerufene Polizeistreife konnte ihn wenig später vorläufig festnehmen. Der 32-jährige Seelzer hatte zudem geringe Mengen Rauschgift dabei. Die Beamten leiteten Strafverfahren ein. Anschließend konnte der Mann die Wache wieder verlassen.

Von Thomas Tschörner