Lohnde

Die Polizei in Seelze sucht Zeugen für einen Einbruch, der in der Nacht zu Sonntag an der Straße Krumme Masch in Lohnde verübt worden ist. Wie die Polizei mitteilt, sind der oder die Täter gewaltsam in ein Zweifamilienhaus eingestiegen, indem sie ein Fenster eingeworfen haben. Anschließend durchwühlten sie die Räume der beiden im Gebäude befindlichen Wohnungen. Angaben darüber, ob etwas gestohlen wurde, kann die Polizei derzeit noch nicht machen.

Anwohner berichten von einer verdächtigen, männlichen Person, die sie gegen 23 Uhr im Bereich der Straßen Krumme Masch und Theodor-Storm-Straße gesehen haben. Bekleidet sei der Mann mit einer braunen Lederjacke und einer dunklen Hose gewesen. Weiterhin berichten Zeugen von zwei weiteren dunkel gekleideten Personen, die von der Straße aus das Grundstück betreten und sich circa zehn Minuten später in Richtung Zweigkanal entfernt haben sollen. Die Polizei Seelze hofft unter Telefon (0 51­ 37) 82 70 auf weitere Zeugenhinweise.

Von Sandra Remmer