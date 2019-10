Velber

Bislang unbekannte Täter sind am Montag zwischen 18 und 20.30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Normandiering in Velber eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Einbrecher durch die Terrassentür ins Hausinnere. Gestohlen haben sie aber offenbar nichts. Die Ermittler hoffen jetzt auf Zeugen, die den Einbruch gesehen haben und sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 melden. rem

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Sandra Remmer