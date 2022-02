Harenberg

Die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Fössestraße haben am Sonnabend gegen 20.15 Uhr einen Einbrecher in ihrem Haus bemerkt. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann ein Fenster im Obergeschoss aufgehebelt und sich so Zutritt in das Gebäude verschafft. Die Bewohner hielten sich zu dem Zeitpunkt im Erdgeschoss auf. Der Einbrecher konnte unerkannt entkommen. Der Mann wird als athletisch und circa 1,80 Meter groß beschrieben. Er war dunkel gekleidet und trug einen Kapuzenpullover.

Ebenfalls in Harenberg gelangten zwischen Donnerstag und Sonntag Einbrecher in ein Einfamilienhaus am Elbeweg, nachdem sie Fenster aufgehebelt hatten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen beiden Einbrüchen nicht aus. Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner