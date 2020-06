Seelze

Einbrecher sind am Mittwoch zwischen 16 und 18.30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Marienstraße in Seelze eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Unbekannten die Wohnungstür auf und verschafften sich so Zutritt. Aus den Räumen entwendeten die Einbrecher Geld. Die Polizei Seelze sucht Zeugen für den sogenannten Tageswohnungseinbruch und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (05137) 827115 entgegen.

Von Thomas Tschörner