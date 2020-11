Lohnde

Ein bislang unbekannter Täter ist am Freitag, 30. Oktober, zwischen 16.30 und 21.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße In der Ohe eingebrochen. Dabei gelangte der Täter durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Haus. Der Einbrecher durchsuchte und durchwühlte anschließend die Räume. Nach Auskunft der Polizei wurde Bargeld in unbekannter Höhe und ein Notebook gestohlen. Die genaue Schadenshöhe steht aber noch nicht fest.

Bei einem Einbruchsversuch ist es am Wochenende in Seelze geblieben. Zwischen Freitag, 10 Uhr, und Sonntag, 1. November, 14 Uhr, versuchte ein Unbekannter die Haustür eines Wohnhauses an der Bremer Straße aufzuhebeln. Nach Angaben der Polizei war der Bewohner des Hauses während des gesamten Zeitraums nicht zuhause. Die Polizei Seelze hofft in beiden Fällen auf Zeugen, die sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 melden können. rem

Von Sandra Remmer