Letter

Durch das Aufhebeln einer Holztür sind Einbrecher zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonnabend, 13.15 Uhr, in eine Laube der Gartenkolonie Wiesengrund I am Rotdornweg in Letter gelangt, berichtet die Polizei. Aus der Laube entwendeten die Täter ein Fernsehgerät. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Außerdem haben Unbekannte in der Nacht zu Sonnabend zwischen Mitternacht und 14 Uhr das Tor zu einem Kleingarten der Kolonie am Schützenweg in Letter beschädigt. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unklar. In beiden Fällen nimmt die Polizei Seelze Hinweise unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner