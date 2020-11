Letter

Diebe sind am Sonnabend zwischen 13.15 und 14.15 Uhr in eine Doppelhaushälfte an der Windelerstraße in Letter eingebrochen. Nachdem sie zuerst erfolglos versucht haben, die Wohnungstür aufzubrechen, gelangten sie schließlich auf der Rückseite des Hauses ins Innere, indem sie die Terrassentüren aufhebelten. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, entwendeten die Einbrecher Schmuck und Geld in bislang unbekannter Höhe. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (05137) 8270 zu melden.

Von Sandra Remmer