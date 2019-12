Gümmer/Letter

Gewaltsam sind Einbrecher zwischen Montag, 13 Uhr, und Donnerstag in ein Reihenhaus am Hainbuchenweg in Gümmer eingedrungen. Das teilt die Polizei mit. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Schmuck und Geld in noch unbekannter Menge. Außerdem haben Unbekannte am Donnerstag zwischen 17.30 und 18.30 Uhr in einem Einfamilienhaus an der Erich-Kästner-Straße in Letter alle Räume durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. In beiden Fällen hofft die Polizei auf Zeugen, die das Kommissariat Seelze unter Telefon (05137) 8270 erreichen können.

Von Thomas Tschörner