Kirchwehren

Einbrecher sind am Dienstag zwischen 14.30 und 18 Uhr gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Am Anger eingedrungen, berichtet die Polizei. Der oder die Unbekannten durchsuchten die Wohnungen im Erdgeschoss und in der ersten Etage des Gebäudes in Kirchwehren. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde aus einer der Wohnungen nichts entwendet, aus der zweiten fehlt eine Schreckschusspistole.

Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seelze unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner