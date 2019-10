Letter

Während die Bewohner im Urlaub waren, sind Diebe durch die Terrassentür in ein Wohnhaus am Boschweg in Letter eingebrochen. Aus den Räumen entwendeten sie unter anderem Spardosen. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von Zeugen. Wer in der Zeit vom 4. bis 17. Oktober im Bereich des Boschwegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Seelze unter Telefon (05137) 8270 zu melden.

Von Thomas Tschörner