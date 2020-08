Letter

Unbekannte Einbrecher haben die Terrassentür einer Hochparterrewohnung an der Lange-Feld-Straße in Letter aufgehebelt und haben nach ersten Erkenntnissen eine Playstation sowie einen Fernseher gestohlen. Nach Angaben der Seelzer Polizei erstreckt sich der Tatzeitraum über die gesamte vergangene Woche, gemeldet wurde der Einbruchdiebstahl jedoch erst am Sonnabend. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die sich unter Telefon (0 51 37) 82 71 15 melden.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Sandra Remmer