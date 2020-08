Seelze

Zwei Jugendliche (15 und 16 Jahre) haben am Sonnabend vermutlich Schlimmeres bei einem drohenden Brand an der Beethovenstraße verhindert. Gegen 16 Uhr war der 37-jährige Mieter einer Wohnung eingeschlafen, obwohl Essen auf dem Herd kochte. Der Topf brannte an und es bildete sich gefährlicher Rauch, teilte die Polizei in Seelze mit. Die jungen Männer bemerkten den Geruch.

Einer von ihnen rief die Feuerwehr, der andere trat die Tür zu der verrauchten Wohnung ein. Als die Polizei eintraf, war bereits das gesamte Treppenhaus verqualmt. Der Mieter und die Jugendlichen befanden sich noch in der Wohnung. Die Beamten brachten sie in Sicherheit, bevor Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten hineingingen. Sie lüfteten die Wohnung und das Treppenhaus.

Polizei : Brennende Wohnung nicht betreten

Glücklicherweise sei niemand verletzt worden, hieß es von der Polizei. In der Wohnung entstand ebenfalls kein Schaden. „Das Verhalten der beiden Jungs hat den Mieter vermutlich vor größerem Schaden bewahrt“, heißt es in einer Mitteilung.

Dennoch warnen die Experten davor, eine brennende Wohnung zu betreten. Dabei begebe man sich selbst in Gefahr und verrauche, wie in diesem Fall geschehen, das Treppenhaus. Der Rettungsweg für die übrigen Bewohner wäre somit abgeschnitten. Deshalb, so die Polizei, sei es das Wichtigste, „umgehend die Feuerwehr zu rufen und alle Personen im Haus zu warnen“.

Das Essen brannte auf dem Herd an, weil der Mieter eingeschlafen war. Quelle: Feuerwehr Seelze

Von Gerko Naumann