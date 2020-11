Seelze

„Wir sind bisher gut da durch gekommen“, sagt Rolf Zikowsky. Als Inhaber des Elektrogeschäftes Rilling und Partner sieht er die Entwicklung für sein Geschäft während der Corona-Pandemie nicht negativ. Viele Kunden scheuen sich derzeit vor einem Besuch in Hannovers Innenstadt und kaufen lieber in einem kleineren Geschäft ein, erklärt er. So kommt es oft vor, dass die Mitarbeiter des Elektrofachgeschäftes derzeit Interessenten aus Garbsen, Wunstorf, Barsinghausen, Neustadt und Empelde beraten.

Rolf Zikowski kann mit seinem Geschäft Rilling und Partner aus der Corona-Pandemie Vorteile ziehen. Quelle: Heike Baake

Hochwertige Produkte bevorzugt

Zikowsky und sein Team konnten in den vergangenen Monaten ein verändertes Kaufverhalten feststellen. „Die Menschen kaufen qualitativ hochwertiger ein, als sie es vorher getan haben“, sagt der Geschäftsinhaber. Er vermutet, dass das Geld, das vorher für Reisen und Freizeitaktivitäten genutzt wurde, jetzt einen anderen Verwendungszweck findet. Aber auch durch die intensive Zeit in den eigenen vier Wänden, würden viele Verbraucher sich für eine Anschaffung eines Haushaltsgerätes entscheiden. „Heute wird auch mehr Wert auf eine Beratung und eine gute Dienstleistung gelegt“, erklärt Zikowski.

Im Hinblick auf die bevorstehende Weihnachtszeit sieht der Geschäftsinhaber keine großen Veränderungen. „Wir wissen nicht, wie es weiter geht, denn das Einkaufen macht derzeit den Menschen keinen großen Spaß“, sagt Zikowski. Das könne man auch an der zurückgehenden Besucherfrequenz erkennen, denn „die Straßen in Seelzes Innenstadt sind leerer geworden“.

Einkauf nach Terminabsprache

Auch Ludmila Kurakina, die die kleine Boutique Natalie’s betreibt, spürt, dass die Menschen in der Corona-Zeit nicht gerne einkaufen. Deshalb hat sie ihr Geschäft derzeit auch geschlossen, ein Hinweisschild an der Eingangstür gibt ihre Handynummer preis. „Wer Interesse hat, kann mit mir einen Termin vereinbaren“, sagt Kurakina. Die Ware, die sie anbietet, kauft Kurakina selbst in Italien ein. Sie müsse sehen, wie alles aussieht und es selbst auch anprobieren – dies sei derzeit jedoch gar nicht möglich, erklärt die Geschäftsfrau. Bei ihrem Transportunternehmen Optima Trans verspüre sie allerdings keine nativen Auswirkungen durch die Pandemie. „Im März, hoffe ich, wird wieder alles besser“, sagt sie.

Die Boutique Natalie’s ist derzeit geschossen, wer einkaufen möchte, kann telefonisch einen Termin vereinbaren. Quelle: Heike Baake

Das Ehepaar Silvia und Manfred Waller ist zufrieden. Es seien zwar weniger Kunden, aber der Umsatz stimme, erklären sie. Auch in ihrem Bereich können die Geschäftsinhaber ein verändertes Kaufverhalten feststellen. Während der Corona-Pandemie sei die Nachfrage an Spielen, Puzzeln und Büchern gestiegen, besonders im Onlineshop hätten sich die Verkaufszahlen vervierfacht. „Die Menschen sind jetzt mehr zu Hause“, sagt Silvia Waller. Im Sommer, so berichtet sie, waren sogar Puzzles ausverkauft. Derzeit herrscht im Verkaufsraum weihnachtliche Stimmung: Wer kleine Geschenke sucht oder eine schöne Weihnachtskarte benötigt, kann hier fündig werden. Eines der Schaufenster ist auch mit Tannenbaum und Eisenbahn dekoriert und soll die Spaziergänger auf das bevorstehende Fest einstimmen.

Von Heike Baake