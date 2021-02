Lohnde

Der Eisbrecher „Flut“ ist als Erster im Einsatz. Das Schiff ist im Hafen des Außenbezirks Lohnde des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Mittellandkanal/Elbeseitenkanal stationiert. „Geräumt wird die Strecke Minden–Anderten und dann weiter von Westen nach Osten“, erklärt Thorsten Wenig, Leiter des Außenbezirks, am Dienstag. Derzeit seien sowohl Mittellandkanal als auch Stichkanal für die Schifffahrt gesperrt. Wenn die Eisbrecher den Bereich abgefahren haben, können auch die Binnenschiffe wieder passieren.

„Flut“ ist ein Oldtimer

Die „Flut“ ist relativ neu in Lohnde. Erst vor einem Jahr hat der Außenbezirk das 1957 als Schlepper für die Bremer Häfen gebaute Schiff übernommen. „Das ist ein echter Oldtimer“, sagt Wenig. Entsprechend rustikal ist die Ausstattung. So verfügt das jetzt als Eisbrecher eingesetzte Schiff über kein Radar. „Tagsüber ist das kein Problem“, sagte Wenig. Erst bei Dunkelheit oder Nebel sei ein Radar auch auf dem Kanal vorteilhaft, weil das Ufer und entgegenkommender Schiffsverkehr besser auszumachen seien.

Eisbrecher passt unter Brücken

Unterdessen kämpft sich der Eisbrecher aus dem ebenfalls vereisten Hafen am Mittellandkanal. Das 17 Meter lange Wasserfahrzeug hat einen Tiefgang von 1,40 Metern. Die neuen Eisbrecher seien allesamt größer als 25 Meter. Drei Fahrzeuge, die zuvor bauliche Anlagen des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts auf der Weser vor Eis geschützt haben, seien derzeit von Minden aus unterwegs und würden am Nachmittag den Bereich Seelze erreichen. Der große Vorteil des kleineren Eisbrechers sei, dass er auf jeden Fall auch unter den Brücken des Stichkanals fahren könne.

Der Eisbrecher „Flut“ liegt im Hafen in Lohnde. Quelle: Thomas Tschörner

Eisbrechen ist Schwerstarbeit

Die „Flut“ hat derweil den Hafen verlassen und fährt auf dem Mittellandkanal in Richtung Lohnder Meer, wo sich der Abzweig zum Stichkanal befindet. Der Dieselmotor röhrt, das Eis knackt und knistert. Für das Schiff ist die Fahrt durch die großen Eisschollen eine Belastung. „Alles muss robust gebaut sein“, erklärt Wenig. Dies gelte nicht nur für den Bug. Beim Rückwärtsfahren seien auch Ruder und Propeller den harten Eismassen ausgesetzt. Das ist mit ein Grund, warum ab einer bestimmten Eisdecke normal gebaute Schiffe auf die Weiterfahrt verzichten müssen.

Die „Flut“ schiebt sich auf die Schollen und zerbricht sie mit ihrem Eigengewicht. Auf dem Stichkanal ist Eisbrechen Schwerstarbeit. Während der Mittellandkanal 52 Meter breit und vier Meter tief ist, friert der nur 38 Meter breite und drei Meter tiefe Stichkanal schneller zu. Entsprechend langsam kommt die „Flut“ voran. Ein Fußgänger ist trotz des Schnees am Ufer des Kanals deutlich schneller. Die Geschwindigkeit des Eisbrechers dürfte bei drei bis vier Stundenkilometern liegen, schätzt Wenig.

Eisbrecher ist der „Gorch Fock“ zu verdanken

Dass der Eisbrecher überhaupt nach Lohnde gekommen ist, sei indirekt der „Gorch Fock“ zu verdanken, sagt Wenig. Bei der Sanierung des Segelschulschiffs der Bundesmarine sei eine mit den Arbeiten beauftragte Werft in Konkurs gegangen. Infolgedessen hätten die drei sonst angemieteten Eisbrecher nicht mehr zur Verfügung gestanden. Aus diesem Grund habe das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt die „Flut“ übernommen. Das Schiff sei aber drei Jahre nicht mehr in Betrieb gewesen und in Lohnde wieder flottgemacht worden.

Von Thomas Tschörner