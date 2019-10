Seelze

Zum sogenannten Stadtexperiment des autofreien Kreuzwegs hat der allgemeine Deutsche Fahrradclub ( ADFC) Hannover zwei Lastenfahrräder der Initiative Hannah! zur Verfügung gestellt. Hannah! ist das erste Projekt für freie Lastenfahrräder in Hannover. Bis einschließlich 19. Oktober können die Fahrräder in Seelze kostenlos ausgeliehen werden. Interessierte holen sich den Schlüssel im Radshop Seelze, Am Kreuzweg 7, ab. Bei der Ausleihe müssen Kontaktdaten angegeben und eine Einverständniserklärung unterzeichnet werden. Nach spätestens drei Tagen muss das Fahrrad zurückgebracht werden. Die Aktion ist Teil des Stadtexperiments, bei dem ein großer Bereich des Kreuzweges für drei Wochen in eine Fußgängerzone umgewandelt worden ist. Die Räder werden von der EU finanziert und stehen an mittlerweile rund 35 Stellen in der Region Hannover zur Verfügung. Neben des Modells in Seelze gibt es auch andere Modelle wie zum Beispiel Dreiräder, die besonders für Kindertransporte geeignet sind.

Fahrrad kann 180 Kilogramm transportieren

Die Hälfte der ausleihbaren Lastenfahrräder hat einen Elektromotor, darunter auch die beiden in Seelze. Mit vollgeladenem Akku kann eine Strecke von 90 Kilometern zurückgelegt werden, doch auch ohne vollen Akku ist es immer noch ein funktionsfähiges Fahrrad. Auf bis zu 25 Kilometer pro Stunde kann ein elektrisch betriebenes Lastenfahrrad beschleunigen. Die Lastenräder sind für ein Maximalgewicht von 180 Kilogramm inklusive des Fahrenden ausgelegt. Auf der Sitzbank haben zwei Kinder oder ein Erwachsener Platz, die mit Dreipunktgurten angeschnallt werden. Wenn die Sitzbank nicht benötigt wird, kann sie hochgeklappt werden und der Stauraum wird größer. Der Fahrende merkt das Gewicht im vorderen Bereichs des Fahrrades kaum, da es gut verteilt wird.

Lastenfahrrad soll Auto überflüssig machen

„Ich habe einen Erwachsenen mit der Hannah über den Deister gefahren. Man fühlt sich durch den Elektromotor ein bisschen wie Pippi Langstrumpf“, sagt Johanna Worbs, Mitorganisatorin des Stadtexperiments. „Die Idee ist, das Fahren mit einem Lastenrad einfach mal ausprobieren zu können, da sie relativ teuer sind und man es vor einem Kauf natürlich selbst versucht haben muss“, sagt Worbs. Lastenräder kosten zwischen 1200 und 3000 Euro. Der ADFC Hannover berät Interessierte vor einem Kauf. Außerdem werden Lastenrad-Cafés angeboten, bei denen Interessierte über eine gemeinsame Anschaffung und somit Kostenteilung eines Lastenrades sprechen können. „Wir wollen andere Mobilitätsformen anbieten, damit weniger Auto gefahren wird.“ Gerade zum Einkaufen werde oft das Auto genommen, um Lebensmittel und andere Waren zu transportieren. „Doch mit einem Lastenrad braucht man das Auto überhaupt nicht“, sagt Worbs.

Der Selbstversuch: Luca Wiggers fährt Probe

HAZ-Mitarbeiterin Luca Wiggers hat Hannah ausprobiert. Ihr Fazit: Man sollte erst ein paar Runden fahren, bevor man sich in den Straßenverkehr wagt, denn es ist kein gewöhnliches Fahrrad. Geradeaus fahren ist kein Problem. Es ist sogar weniger wackelig als ein herkömmliches Rad, würde ich sagen. Dafür haben es die Kurven bei den ersten Fahrversuchen in sich. Ich musste erst die Balance finden. Es lässt sich super sitzen und treten. Nach ein paar Proberunden und einmal Hinfallen kam ich prima mit dem Lastenfahrrad klar.

Von Luca Wiggers