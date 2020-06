Seelze

Als eine Maßnahme zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hatte auch die Stadt Seelze am 16. März ihre Kindertagesstätten geschlossen. Gleichzeitig wurde die Erhebung von Gebühren ausgesetzt. Dies galt auch für die Angehörigen von sogenannten systemrelevanten Berufen, für deren Kinder eine Notbetreuung eingerichtet wurde. „Anfangs waren es 20 bis 30 Kinder, jetzt sind etwa 300 Jungen und Mädchen in der Notbetreuung“, sagte Bürgermeister Detlef Schallhorn. Die Schließung der Tagesstätten bescherte der Stadt auch Einnahmeverluste. Die Verwaltung rechnet mit einem Minus von monatlich 65.000 Euro durch die eingestellte Kinderbetreuung. Von Mitte März bis Ende Mai seien so Mindereinnahmen von insgesamt 162.000 Euro zu verkraften gewesen.

Gebühr soll rückwirkend zum 18. Mai gezahlt werden

Nun wolle die Stadt für die Notbetreuung Gebühren einfordern, sagte der Bürgermeister. Dies solle rückwirkend zum 18. Mai der Fall sein. Voraussetzung sei allerdings ein politischer Beschluss. Als einen Termin dafür nennt die Verwaltung in einem Schreiben an die Eltern die Ratssitzung Ende Juni. Dies stößt bei einigen Erziehungsberechtigten auf Unverständnis. „Wie kann es sein, dass man seinen Betrag für die Allgemeinheit leisten soll, aber für eigene Kinder dann die Betreuungskosten zahlen muss“, fragt eine Seelzerin. Sie würde sich wünschen, dass die von der Landesregierung beschlossene Gebührenbefreiung auch bei der Notbetreuung in den Kindergärten greife.

Stadt: Für Leistung wurde auch vorher gezahlt

Stadtsprecher Carsten Fricke kann die Kritik nicht nachvollziehen. Schließlich würde nun Geld für eine Leistung verlangt, für die die Eltern sonst auch bezahlt haben. Anfangs hätten viele Eltern die Notbetreuung nicht in Anspruch genommen. Dies habe vielleicht daran gelegen, dass einige Eltern ihre Kinder zunächst zu Großeltern gebracht hätten. Doch dann habe die Schließung der Tagesstättten angedauert, und die Großeltern hätten vielleicht nicht noch länger die Kinder hüten können. Die Stadt hatte für ihre Notbetreuung auch zur Bedingung gemacht, dass erst alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sein müssten.

Dass es zu Beginn nur 20 bis 30 Kinder in der Betreuung gab, habe vielleicht auch daran gelegen, dass der Kreis der „systemrelevanten Berufe“ relativ eng gefasst war. Anspruch auf die Notbetreuung ihrer Kinder hatten im Wesentlichen Angehörige von Polizei, Feuerwehr und medizinischen und pflegenden Berufen. Inzwischen seien einige Berechtigte dazu gekommen, die ebenfalls Anspruch auf die Notbetreuung hätten. Neben medizinischen Berufen, Polizei, Feuerwehr und Vollzugskräften seien nun auch Tätigkeiten von öffentlichem Interesse dabei. Berücksichtigt wurden zudem Härtefälle, denen eine Kündigung drohen würde oder die mit einem erheblichen Verdienstausfall rechnen müssten.

Nicht alle Eltern sind betroffen

Wenn der Rat Ende Juni dem Vorschlag der Verwaltung zustimmt, würden die Gebührenbescheide wohl Anfang Juli auf den Weg gebracht, vermutet Fricke. Der Stadtsprecher weist darauf hin, dass ohnehin nicht alle Eltern betroffen seien. Denn der Besuch eines Kindergartens sei kostenfrei. Lediglich für Jungen und Mädchen vom ersten bis zum dritten Lebensjahr in der Krippe müssten Gebühren für die Einrichtungen entrichtet werden.

