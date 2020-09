Seelze

Der Anbau der Regenbogenschule in Seelze ist abgerissen, jetzt steht dem Neubau nichts mehr im Wege. Schon bald soll auf der Fläche der ehemaligen Hausmeisterwohnung ein moderner Bau mit großen Glasfronten entstehen. In der vergangenen Woche haben die Architekten Christina Gonnsen und Dirk Höhlich vom Burgdorfer Büro Höhlich & Schmotz die Pläne im Rathaus abgestimmt.

Dank der sorgfältig ausgearbeiteten Vorgaben gebe es an den Entwürfen nur sehr wenig zu ändern, sagte Höhlich bei einer Sitzung mit Michael Pietsch und Anja Horn von der Stadtverwaltung. „Nur Kleinigkeiten sind noch anzupassen. Der Küchenplaner wünscht sich zwei Quadratmeter mehr für eine spezielle Reinigungsmaschine, und die wird er natürlich bekommen.“

Arbeiten beginnen im Herbst

Ab Herbst beginnen an der Humboldtstraße die Arbeiten für den Neubau. Innerhalb eines Jahres soll ein rund 400 Quadratmeter großer, säulenfreier Raum mit großzügigen Glasflächen und schallschluckenden Wänden entstehen. Ein Teil des Flachdachs soll extensiv begrünt werden, bei der Fassade kommen Klinker zu Einsatz. Die Stadt plant, dass er im Herbst 2021 fertig ist.

Michael Pietsch (von links) und Anja Horn von der Stadtverwaltung Seelze bei der Planungsabstimmung mit Architektin Christina Gonnsen und Dirk Höhlich vom Architekturbüro Höhlich & Schmotz. Quelle: Patricia Chadde

Der Neubau kann den Plänen zufolge vielfältig genutzt werden und wird die Mensa beherbergen. Ohne großen Aufwand lässt sich aus dem Speisesaal auch ein Theatersaal machen. Die Bühne für Darbietungen haben die Architekten barrierefrei konzipiert. Ein weiterer Multifunktionsraum lässt sich als Klassenzimmer, Künstlergarderobe und für Sitzungen, zum Beispiel von Vereinen, nutzen. Er verfügt über einen separaten Zugang.

Anbau kostet 3,9 Millionen Euro

Der ursprüngliche Entwurf des knapp 70 Jahre alten Gebäudes der Grundschule stammt von dem renommierten Architekten Dieter Oesterlen. „Das war möglicherweise sein erster Schulbau“, sagte Horn. Die Architektin ist bei der Stadt Seelze angestellt und hat große Achtung vor den Möglichkeiten, die Oesterlens Schulgrundriss bot. Doch das Problem des mangelnden Platzes konnte auch seine durchdachte Raumstruktur nicht lösen. Deshalb wird jetzt für 3,9 Millionen Euro neu gebaut.

Parallel zum Start der Bauarbeiten am Neubau arbeitet die Verwaltung gemeinsam mit dem Architekturbüro an den Planungen für die Sanierungs- und Umbauarbeiten im Bestand. Sobald der Neubau fertig ist, wird in einem zweiten Bauabschnitt der Südflügel saniert. Dafür müssen die Schüler der dort untergebrachten Klassen in ein Interimsgebäude umziehen. Wenn der Südflügel fertig ist, beginnen die Bauarbeiten am Nordflügel der Schule.

Christina Gonnsen und Dirk Höhlich vom Architekturbüro Höhlich & Schmotz zeigen ein Muster mit den favorisierten Klinkern für den Neubau von Mensa und Aula. Quelle: Patricia Chadde

Auch an weiteren Standorten in der Stadt wird Platz für mehr Grundschüler geschaffen: Die Erweiterung der Brüder-Grimm-Schule in Letter ist schon so gut wie abgeschlossen. In Harenberg und Seelze-Süd soll zeitnah neu gebaut werden soll.

Von Patricia Chadde