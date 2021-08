Seelze

Die Regenbogenschule wird derzeit zu einer offenen Ganztagsgrundschule umgebaut und erhält dafür auch einen Erweiterungsbau. Während der Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten sind auf dem Schulgelände bereits große Mengen Erde abgetragen worden, die nun zum Teil auf dem in der Nähe befindlichen Parkplatz an der Grand-Couronne-Allee zwischengelagert werden sollen, teilt Stadtsprecher Carsten Fricke mit. „Für den damit verbundenen Schwerlastverkehr bittet die Stadt Seelze um Verständnis.“ Der Parkplatz wird vor allem von Besuchern der Kristall-Therme genutzt.

Parkplatz wird bis Ende der Sommerferien genutzt

Der Erdaushub soll voraussichtlich ab sofort bis zum Ende der Sommerferien von der Straße Am Wehrberg über die Straße An der Junkernwiese und die Grand-Couronne-Alle zur Zwischenlagerung auf den nordwestlichen Bereich des großen Parkplatzes gebracht werden. Die Zahl verfügbarer Stellplätze werde so kaum beeinträchtigt, sagte Fricke. Insbesondere die Anwohnerinnen und Anwohner müssen in dieser Zeit allerdings mit einem vermehrten Verkehrsaufkommen und Behinderungen rechnen.

Regenbogenschule erhält auch eine Mensa

Bei den Arbeiten werden Grundstück und Bestandsgebäude der Grundschule saniert. Geplant ist außerdem ein Erweiterungsbau mit einer Mensa. Zusätzlich werde bereits in Kürze ein sogenanntes Interimsgebäude in Modulbauweise errichtet, welches während der Sanierungsarbeiten im Altbau der Regenbogenschule einen adäquaten Klassenraumersatz bieten soll, erklärte Fricke. Ab Mitte August soll der erste von vier dieser Modulbauten des Interimsgebäudes über die Humboldtstraße mit einem Schwerlasttransporter angeliefert werden. „Den genauen Termin dafür gibt die Stadt Seelze rechtzeitig bekannt.“ Auch für die damit verbundenen Verkehrsbelastungen bitte die Stadt Seelze alle Betroffenen um Verständnis.

Von Thomas Tschörner