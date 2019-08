Letter

Ein erneuerter, etwa 5,80 Meter hoher Seilzirkus zum Klettern sorgt auf dem Spielplatz am Boschweg ab sofort für Spielspaß. Nach mehr als 30 Jahren musste der bisherige Seilzirkus ausgetauscht werden und ist nun durch das Spielgerät mit roten Seilen ersetzt. „Wir haben den gesamten Fallschutzsand und die komplette Netzbespannung erneuert“, betont Sybille Brenner, die unter anderem für die Spielplätze der Stadt Seelze verantwortlich ist.

50 Tonen Sand für den Fallschutz

Beschäftigte des städtischen Betriebshofs verteilten für den Fallschutz rund 50 Tonnen Sand. Anschließend installierten die Mitarbeiter eines beauftragten Fachbetriebs den Seilzirkus. Die Fundamente und der Stahlmast des bisherigen Spielplatzgeräts konnten – so das Ergebnis einer Überprüfung – weiter verwendet werden, was der Stadt Seelze viel Zeit und Geld ersparte. Dadurch entfielen unter anderem ein aufwendiger Einbau und ein Aushärten neuer Fundamente. „Somit konnte das Spielgerät direkt nach dem Einbau freigegeben werden“, erläutert Brenner und ergänzt, dass die Stadt in den Einbau des neuen Geräts mit neun mal neun Metern Grundfläche sowie in den neuen Fallschutz rund 15.000 Euro investiert habe.

Von Heike Baake