Velber

Der SV Velber bietet im Juni 2020 gemeinsam mit der Hannover-96-Fußballschule ein Fußballcamp an. Von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Juni, haben bis zu 120 Mädchen die Möglichkeit, auf den Sportplätzen des SV Velber ihrem Hobby intensiv nachzugehen. Velber ist der erste Ort, an dem die Fußballschule nur für Mädchen angeboten wird.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich

„Ich freue mich sehr, dass endlich mal etwas für die Mädchen getan wird. Leider ist der Gedanke, Mädchen könnten keinen Fußball spielen, immer noch in vielen Köpfen verankert. Doch das stimmt nicht. Mädchen können sehr wohl Fußball spielen“, sagt Jessica Pahl, Fußballtrainerin aus Velber. „Meine Tochter nahm an einer Fußballschule in Lenthe teil, bei der sie eine der wenigen Teilnehmerinnen war. Vor Ort habe ich den Cheftrainer der Fußballschule Thorsten Bartsch gefragt, ob es nicht auch mal eine Fußballschule nur für Mädchen geben kann. Und so ist das Mädchenfußballcamp in Velber entstanden.“ Die Fußballschule richtet sich Sechs- bis 14-Jährige. Die Teilnehmerinnen müssen kein Mitglied des SV Velber sein und auch keine Vorkenntnisse haben.

Auch ein Torwarttraining ist möglich

Das Fußballcamp, das ohne Übernachtung ist, beinhaltet vier Trainingseinheiten mit professionellen Trainern der Hannover-96-Fußballschule, Getränke, ein Mittagessen und eine komplette Trainingsausrüstung. Außerdem erhalten die Teilnehmerinnen eine Urkunde und eine Erinnerungsmedaille. Am Sonnabend, 6. Juni, ist auch ein Torwarttraining möglich. Anmeldungen werden bis Donnerstag, 4. Juni, per E-Mail an fussballschule@hannover96.de entgegengenommen.

Von Luca Wiggers