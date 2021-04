Seelze

Nicht alle sechs Storchennester im Stadtgebiet Seelze sind bisher belegt. In zwei Nestern haben die Tiere aber bereits mit der Familienplanung begonnen: In Gümmer und Lohnde sitzen und stehen die Weißstörche in schwindelnder Höhe im Nest und sind möglicherweise sogar bereits dabei, Eier auszubrüten.

Soll ein Nest von einem Storchenpaar besetzt werden, ist eine gute Vorarbeit erforderlich, sagt Wilhelm Ilse, der erste Vorsitzende des Nabu Seelze „Das ist wichtig, denn sonst geht der Storch dort erst gar nicht rein.“ Meister Adebar bevorzuge nämlich eher das vorbereitete Nest, bei dem er nicht all zu viel Arbeit habe und nur noch kleine Ergänzungen vornehmen müsse.

Kühle Temperaturen schaden nicht

Wilhelm Mensching hat im Februar mithilfe seines Neffens das Nest auf seinem Hof in Lohnde vorbereitet – mit Erfolg, denn dort haben sich bereits zwei Störche eingenistet. Auch das ganz neu gebaute Nest auf Schomburgs Hof am Poggenteich wurde bereits angenommen und von einem Storchenpaar bezogen. Die derzeitigen kühlen Temperaturen machen den Tieren nichts aus. „Ihre Federn sind dicht genug, sie verlassen diese Gegend über die Wintermonate eigentlich nur aufgrund der mangelnden Nahrungsquellen“, erklärt Ilse.

Derzeit ernähren sich die Störche vorwiegend von Mäusen. Zur Aufzucht der Jungen benötigen sie in den ersten zwei bis drei Wochen vor allem Regenwürmer und Insekten. Ab der vierten Woche gibt es dann Frösche, kleinere Mäuse oder Schlangen – eben alles, so Ilse, was kreucht und fleucht.

Auch auf Schomburgs Hof hat ein Storchenpaar das Nest belegt – Ausflüge treten sie allerdings auch mal einzeln an. Quelle: Heike Baake

Wann genau in Gümmer und Lohnde die ersten Jungstörche das Licht der Welt erblicken, ist ungewiss. Aber es könnte in den kommenden Monaten soweit sein. „Die Brutzeit beträgt rund 35 Tage“, sagt Nabu-Experte Ilse. Seiner Meinung nach könne es gut möglich sein, dass die ersten Jungstörche schon im Mai das Licht der Welt erblicken.

Flugversuche mit sieben Wochen

Dann haben die Storcheneltern erst einmal jede Menge zu tun: Sie kümmern sich solange um ihre Jungen, bis diese das Nest dauerhaft verlassen. Mit sechs bis sieben Wochen starten sie zwar die ersten Flugversuche, werden aber weiterhin noch gefüttert, so Ilse. Erst Anfang September sind die Jungstörche bereit für ein selbstständiges Leben und entfernen sich von ihren Eltern.

Das Storchennest auf Bremers Hof konnte noch nicht vorbereitet werden. Quelle: Heike Baake

Das vom Nabu aufgebaute Nest auf Bremers Hof in Seelze ist noch nicht bezugsfertig. „Die Vorbereitungen waren bisher noch nicht möglich“, sagt Ilse. Die Corona-Pandemie würde die Arbeiten beeinträchtigen, denn der Hubwagen der Feuerwehr dürfe derzeit nicht für externe Zwecke eingesetzt werden. Auch habe man keinen Handwerksbetrieb gefunden, der den Nabu hätte unterstützen können. Ob Reinigung und Auspolsterung in diesem Jahr dort noch erfolgen können, ist derzeit ungewiss.

Von Heike Baake