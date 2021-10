Seelze

Eine Ferienaktion für Kinder im Heimatmuseum, das gab es bisher in Seelze noch nicht. Ins Leben gerufen hatte sie Mitglieder der Laienschauspielgruppe „Die Zeitreisenden“. Die Premiere kam gut an: 25 Kinder und ihre Eltern nutzten das Angebot am Donnerstagnachmittag. „Wir hatten keinen Leerlauf und durchgehend Gäste“, sagte Organisatorin Nanette Bystron.

Gleich im Eingangsbereich des Museums empfing Vera Guddat die Kinder mit einem Bastelangebot. Wer wollte, konnte sich dort eine Lumpenpuppe aus Fleece herstellen. „Sie wird mit Watte gefüllt, Arme und Beine abgebunden, bekommt einen Schal und das Gesicht wird bemalt“, erklärte Guddat.

Vera Guddat bietet das Herstellen von Lumpenpuppen an, Quelle: Heike Baake

In unmittelbarer Nähe brachte Nanette Bystron mit langer Hexennase und großer Brille den Kindern Zaubertricks bei. So konnten die jungen Museumsbesucher lernen, wie man aus einem kleinen Strohhalm einen großen zaubert oder auf einer einzelnen Spielkarte einen Gegenstand abstellt. Als kleine Erinnerung durften die Kinder sich die Trickgegenstände auch mit nach Hause nehmen.

Vom Spinnrad bis zur Lumpenpuppe – die kleinen Besucher des Heimatmuseums zeigen sich für alles offen. Mit einer Feder schreiben oder auf der Schreibmaschine tippen – all dies kommt bei ihnen gut an.

Angebot im alten Klassenzimmer ist besonders beliebt

Ganz beliebt war das Angebot im alten Klassenzimmer. Dort begeisterte sich der zehnjährige Ibrahim für eine Schreibmaschine. „Ich finde es spannend, wie sie funktioniert“, schwärmte er. Dies sei etwas ganz Neues für ihn, er kenne nur Computer und damit sei das Schreiben ganz anders. Im Heimatmuseum war Ibrahim schon einmal während eines Ausflugs mit seiner Grundschule. „Ich finde, es ist etwas ganz Besonderes.“

Zümra (8) (von links) und Atche (6) sowie Ibrahim nehmen gern das Angebot im Klassenzimmer an. Quelle: Heike Baake

Während Ibrahim sich mit der Schreibmaschine beschäftigte, lernte auf der Nachbarbank Zümra (8) die Sütterlinschrift mit einer Feder kennen und Atche (6) probierte ägyptische Stempel aus. „Es ist schön, diese alten Dinge zu sehen, und die Kinder haben viel Spaß“, sagte Zümras Mutter, Betül Bidar.

In der Caféstube hatte sich Svenja Scandolo mit ihrer Praxis Kuschelherz eingerichtet. Vergeblich wartete sie auf verletzte Kuscheltiere oder Puppen. Scandolo, die von Beruf Hebamme ist, hatte vorsorglich Patienten mitgebracht, um ihre Arbeit demonstrieren zu können. „Diese Patienten sind alt, haben viel mitgemacht und brauchen Versorgung“, sagte sie und befüllte einen Seehund mit Watte und nähte ihm ein neues Auge an.

Auf dem alten Telefon mit Wählscheibe dürfen Kinder auch einen Notruf absetzen, so Scandolo. Wichtig sei ihr zu demonstrieren, dass man alles reparieren und ein Verband oder ein Rezept viel bewirken könne.

Zümra (links) besucht Svenja Scandolo in der Praxis Kuschelherz. Quelle: Heike Baake

Wer es lieber sportlich mochte, konnte im Außenbereich bei Lothar Wolff von den Pfadfindern auf Stelzen laufen, mit Hufeisen werfen, sich im Tauziehen beweisen oder auf dem aufgemalten Hinkelkasten hüpfen. Museumsvorsitzender Knut Werner zeigte sich von der Aktion begeistert. „Ich finde es einfach klasse, das kann mit Sicherheit wiederholt werden. Damit können wir Kinder und junge Eltern in das Museum bekommen.“

