Seelze

Zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen haben Bürgermeister Detlef Schallhorn (parteilos) und Gleichstellungsbeauftragte Gabriela Giesche am Mittwoch vier Aktionsfahnen auf dem Rathausplatz gehisst. Außerdem stellten sie dort fast 300 Lichter auf, die ein gemeinsames Zeichen setzen sollten.

2019 waren 151 Seelzerinnen von häuslicher Gewalt betroffen

„Nicht trotz der Pandemie, sondern gerade wegen der persönlichen Einengung in der Pandemie und der damit verbundenen besonderen familiären Herausforderung müssen wir gerade auch in diesem Jahr wieder Flagge gegen Gewalt zeigen“, sagte Giesche. Die Gleichstellungsbeauftragte befürchtet wegen der coronabedingten Kontaktbeschränkungen einen Anstieg der Partnerschaftsgewalt in häuslicher Umgebung. Giesche verwies auf Zahlen des Bundeskriminalamtes, nach denen jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben von physischer oder sexualisierter Gewalt betroffen sei. Rund jede vierte Frau werde mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner. Im vergangenen Jahr seien in Seelze laut der Kriminalstatistik insgesamt 151 Frauen von häuslicher Gewalt betroffen gewesen. In den betroffenen Haushalten hätten zudem insgesamt 131 Kinder gelebt.

Fast 300 Lichter sollen ein Zeichen gegen häusliche Gewalt setzen. Quelle: privat

Aktion in kleinem Kreis

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sei die Teilnehmerzahl begrenzt gewesen. Neben Bürgermeister Schallhorn vertrat Giesche als Koordinatorin zugleich den Seelzer Runden Tisch, aus dessen Reihen sonst mehrere Mitglieder an dem Aktionstag teilnehmen. Dies sei den Mitgliedern des Runden Tisches durchaus schwergefallen, weil sonst alle öffentlich ihren Zusammenschluss gegen Gewalt an Frauen verdeutlichen können. Am Abend setzte die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt von Verwaltungsmitarbeiterin Margarethe Klein symbolisch ein Zeichen für jede von häuslicher Gewalt betroffene Frau in Seelze mit einem gelben LED-Licht sowie für jedes in den betroffenen Familien lebende Kind. „Das macht schon etwas mit mir, wenn ich ein Licht anklicke und mir vorstelle, dass jedes Licht symbolisch ein Schicksal bedeutet“, sagte Klein.

Schallhorn : Hilfsangebote nutzen

Bürgermeister Schallhorn rief alle von Gewalt betroffenen Frauen sowie auch deren Kinder dazu auf, sich an eine Person ihres Vertrauens zu wenden und eines der zahlreichen Hilfsangebote zu nutzen. Die Frauenberatungsstelle in Seelze biete allen betroffenen Frauen unter Telefon (01 52) 09 89 56 71 kostenlos und anonym Hilfe und Unterstützung an. Weitere hilfreiche Informationen gibt es auf der städtischen Internetseite www.seelze.de/buergernah/rat-hilfe/gleichstellung/haeuslichegewalt. In Notfällen können die Betroffenen zudem rund um die Uhr das Polizeikommissariat Seelze unter Telefon (0 51 37) 82 71 15 um Hilfe bitten. „Das kann auch anonym passieren“, sagte Giesche.

Von Thomas Tschörner