Seelzes Ortsdurchfahrt muss saniert werden. Die Bauarbeiten starten während der Sommerferien am Montag, 22. Juli, um 7 Uhr und beginnen auf der Wunstorfer Straße. Hinweisschilder am Stadtrand von Seelze weisen schon jetzt auf Einschränkungen hin. Außerdem hat die Stadt Seelze eine Baustellenzeitung veröffentlicht. „Damit wollen wir Anlieger und Geschäftsleute über bevorstehenden Maßnahmen informieren“, berichtet Wirtschaftsförderin Katja Volkhardt. Zusammen mit ihrem neuen Kollegen Michael von Dewitz besucht sie betroffene Geschäftsleute, welche die Baustellenzeitung auch als Kundeninformation auslegen können.

Planungsgemäß soll schon nach der ersten Arbeitswoche, also vermutlich ab Montag, 29. Juli, die Sanierung der Fahrbahn folgen. Ab diesem Zeitpunkt muss die Ortsdurchfahrt an dieser Stelle bis zum Abschluss aller Bauvorhaben komplett gesperrt bleiben.

Baustellenzeitung macht Sanierungsarbeiten transparent

„Sämtliche Umleitungsstrecken und Parkmöglichkeiten werden ausgewiesen“, erläutert Katja Volkhardt. So startet der erste Bauabschnitt kurz hinter der Göxer und Garbsener Landstraße (L390) auf der Wunstorfer Straße und reicht auf der ab der Straße Am Kreuzweg beginnenden Hannoverschen Straße bis zur Schillerstraße. Der zweite Bauabschnitt folgt zeitlich und räumlich und wird sich bis zur Abzweigung Humboldt- und Beethovenstraße erstrecken. Zur besseren Orientierung enthält die Baustellenzeitung einen Lageplan, auf dem die jeweiligen Abschnitte farbig markiert sind. Fußgänger müssen sich die wenigsten Gedanken machen und können jede Adresse fußläufig erreichen. Wenn erforderlich, werden für sie Straßenquerungen eingerichtet. Der Autoverkehr wird während der gesamten Bauzeit über die Wunstorfer Straße (K356), Ulmenstraße, Ahornweg, Kant- und Beethovenstraße umgeleitet. Auch Linienbusse folgen der Umleitungsstrecke mit Ersatzhaltestellen in der Ulmen-, Süd- und Humboldtstraße.

