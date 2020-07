Seelze

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein Fahrer am Dienstag in der Zeit zwischen 8.10 und 9 Uhr an der Hannoverschen Straße 4 einen parkenden VW beschädigt. Wie die Polizei berichtet, wird der Schaden am Kotflügel auf etwa 1000 Euro geschätzt. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort. Zeugen erreichen die Polizei Seelze unter Telefon (05137) 8270.

Von Thomas Tschörner