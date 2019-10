Harenberg

Ein geparkter weißer Ford Kuga ist am Sonntag gegen 5.30 Uhr in der Düsterstraße beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, streifte ein derzeit unbekanntes Fahrzeug das am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vermutlich in einem dunklen Wagen, etwa in Größe eines VW Golf, unerlaubt vom Unfallort. Am Ford entstand ein Schaden von ungefähr 1000 Euro. Die Polizei Seelze nimmt unter Telefon (0 51 37) 82 71 15 Hinweise von Zeugen entgegen.

Von Heike Baake