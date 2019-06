Seelze/Letter

Wegen eines lauten Knalls haben Anwohner des Birkenweges in Seelze am Sonnabend, 22. Juni, die Polizei alarmiert, teilt ein Sprecher des Kommissariats Seelze mit. Wie sich herausstellte, war ein unbekanntes Fahrzeug mit einem in einer Garagenauffahrt parkenden schwarzen Skoda Octavia eines Anwohners kollidiert. Den nicht unerheblichen Schaden am Heck des Skodas schätzen die Beamten auf rund 4000 Euro. Der Verursacher entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizei vom Unfallort.

Außerdem hat ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, vermutlich beim Vorbeifahren einen an der Lange-Feld-Straße in Letter parkenden grauen Opel Astra gestreift und den linken Außenspiegel des Wagens beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um die Regulierung des Schadens von circa 250 Euro zu kümmern.

In beiden Fällen hoffen die Ermittler auf Zeugen und nehmen unter der Rufnummer (05137) 827-115 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner