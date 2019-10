Seelze/Letter

Nach zwei Fahrerfluchten in Seelze und Letter sucht die Polizei nun nach Zeugen. Der erste Vorfall ereignete sich am Dienstagabend: Durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug ist laut Polizei zwischen 19.30 und 19.50 Uhr ein weißer Skoda beschädigt worden. Der Wagen war an der Hannoverschen Straße in Seelze in Höhe der Hausnummer 60 abgestellt. An der Fahrerseite wurden der Spiegel und der Lack in Mitleidenschaft gezogen. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens von etwa 1000 Euro zu kümmern.

Die zweite Tat spielte sich in Letter ab: Ein blauer Skoda ist dort zwischen Freitagmittag und Dienstagmorgen an der Straße Tannengrund 5 offensichtlich von einem vorbeifahrenden Wagen beschädigt worden. Der Schaden an der hinteren linken Fahrzeugecke, Stoßstange und Rücklicht wird auf circa 1400 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Weil die Ermittler an dem Skoda Lackanhaftungen festgestellt haben, sind sie überzeugt, dass ein gelbes Fahrzeug das parkende Auto beschädigt hat.

In beiden Fällen hoffen die Beamten auf Zeugen, die die Polizei Seelze unter der Rufnummer (05137) 8270 erreichen können.

Von Thomas Tschörner