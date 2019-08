Letter

Einen an der Straße In der Masch in Letter geparkten VW Polo eines 21-jährigen Hannoveraners hat ein unbekannter Fahrer zwischen Sonnabend, 18.30 Uhr, und Sonntag, 1.15 Uhr, touchiert. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei der Außenspiegel des Polo abgerissen. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um die Regulierung des Schadens von circa 200 Euro zu kümmern. Die Ermittler hoffen auf Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner