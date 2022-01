Letter

Eine Streife hat am Sonnabend gegen 3 Uhr einen hochwertigen BMW-Geländewagen kontrolliert, der auf der Lange-Feld-Straße in Letter unterwegs war, teilt die Polizei mit. Dabei stellte sich heraus, dass der 39-jährige Fahrer keinen gültigen Führerschein hat. Außerdem saß er unter Einfluss von Drogen am Steuer. Auf dem Kommissariat Seelze wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Beamten leiteten gegen den Fahrer aus Hannover sowohl Straf- als auch Ordnungswidrigkeitenanzeigen ein.

Von Thomas Tschörner