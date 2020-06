Letter

Eine Streife hat am Dienstag um 7.52 Uhr auf der Lange-Feld-Straße in Letter einen 50-jährigen Autofahrer kontrolliert, teilt ein Sprecher des Polizeikommissariats Seelze mit. Dabei stellten die Beamten den Geruch von Alkohol im Atem des Seelzers fest. Ein an einem gerichtsverwertbaren Alcomaten vorgenommener Test ergab einen Wert von 0,52 Promille. Die Polizisten leiteten deshalb ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 50-Jährigen ein.

Von Thomas Tschörner