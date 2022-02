Seelze

Wer einen Führerschein machen will, muss dafür einen Antrag bei der Region oder Stadt Hannover abgeben. Doch schon allein einen Termin zu erhalten, sei schwierig, beklagen Fahrlehrer aus Seelze. Die Region verweist auf die Möglichkeit, derartige Anträge online stellen zu können. Dagegen räumt die Stadt Hannover Schwierigkeiten bei dem vorgeschriebenen Tausch von alten Führerscheinen auf das neue Format ein, die zu Verzögerungen geführt hätten.

Schwierigkeit für angehende Berufskraftfahrer

„Wir haben Probleme mit den Führerschein-Anträgen, weil das Verfahren in die Länge gezogen wird“, sagt Helmut Gasterich, Fahrlehrer und Bezirksvorsitzender Hannover-Stadt/Land des Fahrlehrerverbandes. Drei bis vier Wochen Vorlauf seien keine Seltenheit. Die Unterlagen müssen persönlich abgegeben werden. Dann dauere es Wochen, bis der Gebührenbescheid zugestellt werde. „Das wird besonders dann ein Problem, wenn es Absolventen sind, die den Führerschein für ihren Beruf brauchen.“ Als Grund für die lange Bearbeitungszeit würde die Corona-Pandemie sowie die gesetzlich vorgeschriebene Umschreibung von alten Führerscheinen in die neuen, fälschungssicheren EU-Führerscheine. Die Umschreibung der Führerscheine lässt Gasterich nicht gelten: „Das Problem ist seit fünf Jahren bekannt – man hat die Zeit verstreichen lassen und nichts getan.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Motorradsaison könnte vorbei sein

Roman Behrens, Inhaber von Ralfs Fahrschulen in Seelze und Hannover und Kreisvorsitzender des Fahrlehrerverbandes, sorgt sich nicht nur um angehende Berufskraftfahrer. Auch für die bald beginnende Motorradsaison werde es schwierig. Wenn die Fahrerlaubnisbehörde zu lange brauche, verzögere sich auch die Prüfung. Es könne sein, dass die Fahrschüler alle notwendigen Stunden absolviert haben und dann eine wochenlange Zwangspause eintrete. Dies könne dazu führen, dass die Fahrpraxis fehle. Gasterich ergänzt, dass die Probleme auf die Fahrschulen zurückfielen. Vor allem Eltern seien oft verärgert, wenn die Ausbildung nicht planmäßig abgeschlossen werden könne und sich verzögere.

Die Fahrerlaubnosbehörden haben wegen des Pflichtumtauschs von alten Führerscheinen derzeit viel zu tun. Quelle: Andreas Gora/dpa

Region Hannover empfiehlt digitalen Weg

Die Region Hannover sieht bei den Bearbeitungszeiten dagegen einen üblichen Vorlauf und rät zu einer digitalen Beantragung, die das Verfahren vereinfache. Seit Mitte 2021 gebe es für Fahrschulen die Möglichkeit, Führerscheine digital zu beantragen, sagt Regionssprecherin Carmen Pförtner. Daher müssten keine mehr Termine vor Ort vereinbart werden. „Wir möchten allen Fahrschulen raten, dieses digitale Angebot zu nutzen, da es auf beiden Seiten die Bearbeitungswege enorm verschlankt.“

Region hat auch Kontaktdaten verteilt

Über diese Möglichkeit seien die Fahrschulen in der Region im Juli vergangenen Jahres informiert worden, inklusive einem ausführlichen Informationsschreiben. „Die Fahrschulen haben auch Kontaktdaten der Region, falls es technische Schwierigkeiten geben sollte“, sagt Carmen Pförtner. Wenn einige Fahrschulen doch „den alten Weg“ nutzen möchten, seien derzeit Termine im Bürgerbüro innerhalb von vier Wochen buchbar – dies sei ein üblicher Vorlauf. Die eigentliche Bearbeitungsdauer betrage aktuell eine Woche.

Stadt Hannover will Personal aufstocken

In Hannover können Anträge auf Ersterteilung eines Führerscheins in der Fahrerlaubnisbehörde am Schützenplatz, aber auch zusätzlich in einigen ausgewählten Bürgerämtern gestellt werden, sagt Udo Möller, Pressesprecher der Stadt Hannover. „Die Termine in der Fahrerlaubnisbehörde sind derzeit jedoch nahezu vollständig ausgebucht“, räumt er ein. Der hohe Terminbedarf der Kundinnen und Kunden sei der Pflichtumtausch von Führerscheinen, der Inhaber eines alten Papierführerscheins der Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 zum Umtausch ihres Führerscheins bis zum 19. Juli verpflichte. Dadurch sei es zu stark erhöhten Fallzahlen gekommen, die negative Auswirkungen auf weitere Führerscheinangelegenheiten gehabt hätten.

„Die eigentliche Bearbeitung der Führerscheinanträge dauert nicht länger als zuvor, die Anträge können und werden in der Regel auch bereits bei Beginn der Ausbildung gestellt, sodass im Idealfall bis zum Abschluss der Ausbildung die Bearbeitung des Antrags abgeschlossen ist“, betont Möller. Die Stadt Hannover stocke aktuell ihr Personal in den Bürgerämtern auf. Ziel sei, weitere Termine kurzfristig zu ermöglichen. Der Sprecher rechnet damit, dass sich die Situation voraussichtlich Anfang März bessern werde.

Von Thomas Tschörner