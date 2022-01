Letter

Wer aktuell plant, sich ein neues Fahrrad anzuschaffen, muss Geduld mitbringen und möglicherweise auch Kompromisse eingehen. Zwar wirkt das Geschäft von Andreas Kruse in Letter auf den ersten Blick gut gefüllt, aufgrund von immer noch anhaltenden Lieferengpässen kann dennoch nicht jeder Kundenwunsch erfüllt werden.

Lieferengpässe bestehen noch immer

„Wenn jemand dieses E-Bike beispielsweise in einer anderen Farbe haben möchte, dann kann ich das nicht anbieten“, nennt Kruse ein Beispiel. Verkaufen kann er nur, was da ist, und auch die Bestellmöglichkeiten sind begrenzt. „Ich kann in diesem Jahr bereits jetzt meinen Jahresumsatz vorhersagen, weil ich genau weiß, was ich an Fahrrädern geliefert bekommen werde“, sagt Kruse. Die vorhergesagten Lieferzeiten für bestellte Fahrräder lägen bei bis zu 93 Wochen. Auch Ersatzteile können teilweise nicht geliefert werden.

Keine Probleme hingegen gäbe es aktuell bei Zubehör wie Fahrradschlössern und Helmen. Bereits zu Beginn der Pandemie hatten Lieferschwierigkeiten den Fahrradhändlern zu schaffen gemacht, ein Ende ist noch nicht in Sicht. „Wir Fahrradhändler sind die mit am stärksten betroffene Branche“, sagt Kruse. Gespräche mit Kollegen aus der Innung bestätigten diese Erfahrung. Dennoch sieht der Händler die Situation mit einer gewissen Gelassenheit. „Es ist, wie es ist, wir werden es überstehen.“

Lesen Sie auch Seelze: Fahrräder werden bei Fahrrad Kruse trotz Corona repariert

E-Bikes auf dem Vormarsch

Während Lieferzeiten und Engpässe von Kaufinteressenten Geduld fordern, wird der Fahrradboom immer größer. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich dieser Trend noch mal verstärkt. Dabei hat das E-Bike dem konventionellen Fahrrad längst den Rang abgelaufen. „Etwa 80 Prozent der Kunden wollen ein E-Bike“, berichtet Kruse. Attraktive Finanzierungsmodelle wie beim Autokauf ermöglichen die Anschaffung eines bis zu 4000 Euro teuren E-Bikes auch Menschen mit kleinerem Einkommen. Zudem bieten viele Arbeitgeber ihren Mitarbeitern die Möglichkeit eines Leasingvertrags über das Unternehmen an. „In Seelze macht das zum Beispiel Honeywell“, sagt Kruse. Und diese Angebote würden genutzt, genauso wie das E-Bike für den Dienstweg.

Mehr Verschleiß durch mehr Kilometer

Dadurch, dass die Radfahrer mit ihren E-Bikes weitaus größere Strecken als mit einem Fahrrad ohne Motorunterstützung zurücklegen könnten – bis zu 100 Kilometer –, stehen sie auch öfter wegen einer Reparatur oder Inspektion im Laden von Kruse. „Wir haben Kunden, die fahren mit ihrem normalen Fahrrad so um die 300 Kilometer im Jahr. Mit dem E-Bike kommen schnell mehrere Tausend Kilometer zusammen“, sagt Kruse. Da sei es eine logische Konsequenz, dass die Räder auch schneller verschleißen.

Von Sandra Remmer