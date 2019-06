In der Frauenberatungsstelle der AWO gibt es eine neue Ansprechpartnerin: Katharina Krüger betreut ab sofort Frauen, die Rat und Hilfe suchen. Im Jahr 2018 wurden in Seelze 118 Frauen Opfer häuslicher Gewalt – in mehr als der Hälfte der Fälle war der Partner dafür verantwortlich.