Seelze

Eine Radfahrerin ist am Sonnabend gegen 14.15 Uhr bei einem Unfall an der Hannoverschen Straße leicht verletzt worden. Die 51-jährige Frau stieß mit ihrem Pedelec, einer Art E-Bike, an der Ausfahrt des Edeka-Marktes mit einem Auto zusammen. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen, um den genauen Ablauf zu klären. Diese melden sich im Kommissariat in Seelze unter Telefon (05137) 827115.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Gerko Naumann